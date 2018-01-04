У 2018 році два табори патріотів мусять об’єднатися (огляд преси)

У 2018-й Україна входить двома колонами напівсліпців. Кожна бачить лише половину реальності, стверджує дописувач «Газети по-українськи». Одна з колон – це мешканці наметів «саакашвілівського майдану», які не збираються руйнувати систему, а лише незадоволені своїм місцем у ній. «Міхофани» настільки зосереджені на тому, як би «звалити злочинну владу», що не здатні продумати навіть першу годину після досягнення мети. Не розуміють, що «валити» має сенс лише за наявності кращої альтернативи. А такої, як переконує дописувач, зараз нема. Те, що з «міхомайданчика» намагається прийти до влади, – ще гірше. Ці «лідери» не лише не здатні виграти війну проти Росії, а й не чинитимуть навіть такого опору, як нинішній головнокомандувач. Частина з них напряму залежать від Кремля й працюють на нього. Не кажучи про те, що навіть за наявності здорової альтернативи легітимну владу краще не валити, а переобирати. Утім, автор статті критикує також і прихильників чинного президента, які, на його думку, підтримують олігархічну систему в державі. Докладніше йдеться в матеріалі «2018 року два табори патріотів мусять об’єднатися».

В цьому ж числі «Газета по-українськи» нагадує, що з 1 січня почалася третя хвиля електронного декларування, яка триватиме до квітня. Видання наголошує, що треба полювати на велику рибу. На людей із мільйонними статками. Варто підвищити поріг декларування. Бо поки що колупаються в дрібних речах. А, приміром, Сергій Льовочкін працює у парламенті й має, за твердженням газети, крім частки одного з телеканалів, палац і навіть півострів. Докладніше про статки деяких політиків газета розповідає в матеріалі «Треба полювати на велику рибу».

Газета «Голос України» підбиває економічні підсумки року. І розповідає про галузі сільського господарства, для яких 2017 рік був не вельми вдалим. Видання інформує, що торік валовий збір соняшника в Україні скоротився приблизно на 8 відсотків у порівнянні з показником попереднього року, що негативно позначиться в тому числі й на валютній виручці від його експорту. У чому причина, досліджувала парламентська газета.

А в публікації «Прощавай, шкварко?» «Голос України» аналізує – чому свинина і сало стали рекордсменами у цінових перегонах. Новорічно-різдвяне зростання цін чимало продавців пояснювали насамперед традиційним ажіотажем під час передсвяткових закупів. Але, як вже траплялось не раз, свята минають, а ціни вже не повертаються до старих позначок. За різними даними, споживання м'яса на людину в Україні становить від 50 до 60 кілограмів на рік. Експерти «Голосу України» переконують, що це на 35-40 відсотків менше від раціональної норми харчування.