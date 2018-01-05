Дострокових виборів у 2018 році не буде (огляд преси)

Газета «Україна молода» прогнозує фактори, які найбільше впливатимуть на політичне життя країни у 2018 році. Видання переконує, що нинішній рік визначатимуть майбутні президентські вибори – як у Росії, так і в Україні. Більшість експертів видання схиляється до думки, що третього Майдану не буде. І на те є кілька причин. Перша – і головна: цей рік дає старт для президентської виборчої кампанії, а тому всі політичні сили намагатимуться використати протест для консолідації свого електорату. І якщо до березня нічого радикального не станеться, про імпічмент президенту можна забути – за законом, за рік до виборів це заборонено. Не буде і парламентських дострокових виборів, бо це рішення мають ухвалити самі депутати, а вони цього не зроблять, бо більшість у новий склад парламенту просто не потрапить. Вони це знають і всіляко намагатимуться протриматися максимально довго, переконані експерти газети.

В цьому ж числі «Україна молода» інформує, що Держкомітет iз питань телебачення та радіомовлення заборонив ввезення в Україну 20 книг, виданих у Росії впродовж двох останніх років. До списку неблагонадійних видань потрапили різнотемні примірники, якi об’єднує упереджене трактування історичних фактів, а то й відверта екстремістська спрямованість. Докладніше про заборонені книги йдеться в статті «Якщо слово «криве»...».

А в публікації «Сестра за сестру» «Україна молода» розповідає подробиці резонансного вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської.

Газета «Голос України» інформує про громадське об’єднання «Серця кіборгів», яке було створене 2015 року учасником боїв за Донецький аеропорт Анатолієм Свиридом. Організація опікується родинами учасників АТО – загалом майже 350 дітьми дошкільного та шкільного віку з усієї України. Історія кіборга, на думку газетярів, може лягти в основу кінофільму. Докладніше про нього розповідає парламентське видання.

«Чи є альтернатива мітлі й лопаті комунальників?» – у матеріалі під таким заголовком «Голос України» переконує, що чергову хвилю аварій на дорогах і «людинопаду» на вулицях більшості міст зупинили не профільні служби, а... потепління, що розтопило крижану кірку. Про те, чого не вистачає комунальним службам для того, щоб ефективно протистояти зимовим «форс-мажорам», розповідає парламентська газета.