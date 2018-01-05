«Кримський фонд». Резервного фонду Росії більше немає

(Рубрика «Точка зору»)

На перший погляд, важко знайти зв’язок між зникненням коштів російського Резервного фонду та анексією Криму. Необхідність витрачати гроші з фонду була пов’язана, серед іншого, з «просіданням» цін на нафту, які більше не дозволяють Росії жити на зароблені кошти. Але тут-то ми й підходимо до питання Криму. Тому що справа не тільки в тому, які в Росії прибутки. Справа ще й у тому, які в неї витрати.

А витрати ці, в першу чергу, пов’язані з окупацією та подальшою анексією Кримського півострова. Звичайно, не тому, що доводиться витрачати гроші на вкрадений півострів ‒ врешті-решт, ще на один дотаційний регіон більше. А тому, що анексія Криму дала старт конфронтації кремлівського режиму з цивілізованим світом. Непомірні військові витрати. Нові й нові геополітичні авантюри ‒ від Донбасу до Сирії. Санкції, що не дозволяють провідним російським компаніям кредитуватися так, як до «кримського повороту». Словом, цілий віз економічних, політичних, фінансових, соціальних проблем. І так, ціни на нафту ‒ куди ж без них!

Якщо «кримське питання» зжерло Резервний фонд, то тепер йому доведеться доїсти Фонд національного добробуту Росії

У результаті Резервний фонд, який створювали для покриття дефіциту державного бюджету Російської Федерації, вичерпався. Але дефіцит бюджету нікуди не подівся. Витрати Росії нікуди не поділися. Все це й надалі доведеться покривати. Таким чином, якщо «кримське питання» зжерло Резервний фонд, то тепер йому доведеться доїсти Фонд національного добробуту Росії.

Цей фонд створювався для майбутніх поколінь росіян. Для розвитку інфраструктури, для інвестицій у стратегічні проекти. Просто на майбутнє ‒ в разі, якщо нафтові ціни «просядуть» остаточно. Але про таке майбутнє в Росії мало хто думає.

Думають хіба що про президентські вибори, які путінський режим самовдоволено призначив на трагічний для Росії день кримської анексії. Тепер правителю важливо підійти до цих виборів, демонструючи соціальну стабільність і підтримку громадян. А значить, доведеться витрачати гроші з останнього гаманця.

Що буде, коли й цей фонд буде вичерпаний? Ви справді не розумієте? Спробуємо це передбачити. Якщо завдяки Криму Путін і компанія витратили всі гроші, які їм принесла епоха скажених нафтових цін, то саме Кримом Кремль почне торгувати в надії на західну підтримку. Відновлення міжнародного права, визнання незаконності анексії, пошук конструкції, яка допомогла б Москві зберегти обличчя після відмови від Криму в обмін на скасування санкцій і західну допомогу російській державі, що тоне, ‒ ось товар, яким зможуть торгувати в Кремлі. І не дуже дорого візьмуть, як на мене.

У результаті однієї геополітичної авантюри Росія втратить і Резервний фонд, і Фонд національного добробуту, і перспективи розвитку країни і, звичайно ж, Крим

Так у результаті однієї геополітичної авантюри Росія втратить і Резервний фонд, і Фонд національного добробуту, і перспективи розвитку країни і, звичайно ж, Крим. Про зіпсовані відносини з Україною та загублене життя й долі тисяч людей, які загинули на фронтах «гібридної війни», які страждають у тюрмах, які змушені залишити рідні домівки, я вже й не кажу ‒ про це й так пишуть і говорять в Україні щодня. А скоро ‒ коли позолота режиму облупиться ‒ про те ж почнуть розповідати також і російські журналісти.

Найкращу ілюстрацію заповіді «не вкради» важко уявити.

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії