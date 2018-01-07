Папа Римський Франциск дозволив жінкам годувати малят грудьми у Сикстинській капелі

Папа Римський Франциск похрестив 34 дитини в неділю під час довгої церемонії в Сикстинській капелі. Понтифік сказав присутнім матерям, що вони можуть вільно годувати дітей грудьми просто в цьому приміщенні, якщо малюки голодні. Під час церемонії, яка тривала понад дві години, Франциск провів обряд хрещення 18 дівчаток і 16 хлопчиків, включно з двома парами близнюків.

«Якщо вони починають виконувати концерт (плачем), або якщо їм незручно, або їм занадто душно, або ж вони погано себе почувають, або голодні, …годуйте їх грудьми, не бійтеся, годуйте їх, тому що це теж мова любові», – сказав папа Римський у своїй короткій імпровізованій проповіді.

У деяких країнах жінки, як і раніше, зазнають переслідувань за годування грудьми в громадських місцях, хоча ставлення до цього змінюється. Папа Франциск робив схожі висловлювання і раніше під час церемоній.

Папське хрещення – це щорічний захід, який надається дітям службовців Ватикану або Римської єпархії. Папа є єпископом італійської столиці.

Найвідоміші фрески в Сикстинській капелі – розпис стелі і стіна Страшного суду – були написані Мікеланджело. Завдяки цьому вона є всесвітньо відомим туристичним об’єктом, у вільний від церемоній час її відвідує багато людей.