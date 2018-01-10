Юний мотоцикліст, п’ятернята і фермери-музиканти – великі успіхи «маленьких українців»

Рік, що минув – це лише старт для прийдешнього. В цьому переконалися журналісти Радіо Свобода, які побували в гостях у трьох різних українських родинах: на селі у фермерів, у сім’ї відомих одеських п’ятернят та у мотоциклістів. І в кожної родини – свої перемоги.

Фермери-музиканти

Концерт вдома, концерт на виїзді. Для сім’ї Мельників це – звична справа цілий рік. Та поза концертами і в батьків, і в малечі – звичайне сільське життя. Діти звикли працювати майже на рівні з дорослими. Хлопці-трубачі пройшлися партитурами і – мерщій поратися біля худоби.

«Напоїти їх, вичистити, потім сіна вкинути, постелити, тоді жому дати», – перераховує обов’язки молодший Мельник.

Худоба дає основний заробіток родині. Молоко, сир, сметана – все домашнє, все копійчину приносить. За рік підзаробили – й господарство трохи збільшилося.

«Було чотири корови, появилася п’ята корівка. Тато купив собі трактор, який давно планував купити. Місяць як у нас внук народився. Нашій сім’ї не важко. Як працюєш – так і маєш. А важко напевно тим, хто не хоче працювати», – каже мешканка села Мар’янівка Наталія Мельник.

Разом із чоловіком вона все життя звикла розраховувати тільки на себе. Не чекають нічого від держави, не скаржаться, і всім задоволені. Дітей і працювати привчили, і мріють дати їм гідну освіту. Хто знає: може, й музичну.

П’ятернятка

А в цій одеській родині тільки починають освоювати музичні інструменти, а збоку, здається, грають ще й на маминих нервах. Аж ні: спокоєм, врівноваженістю та мудрістю Оксани Кобелецької можна тільки захоплюватись. Вона – та сама мама вже відомих п'ятернят. Три хлопчики: Давід, Денис і Влад та двійко дівчаток. Малечі вже по півтора рочки. В 2017 році були перші кроки, перше «мама», перші канікули на морі. Та Оксана ще й досі згадує той день, коли дізналася про вагітність.

«Я пам’ятаю дещо перекошене обличчя лікаря, – каже вона. – Великими очима дивиться на монітор, а я не можу зрозуміти, що відбувається. Почала рахувати: один, два, три, чотири, п’ять і може бути ще і шість. Не могла навіть зрозуміти, що це правда і що це зі мною».

Оксана не знала, що вагітна, і тим більше, що на неї чекає такий сюрприз. Часто багатоплідна вагітність – це наслідок штучного запліднення. В Оксани ж все було природно. Сама жінка каже, що ще й досі, мабуть, остаточно не усвідомила, що вона така багата мама.

«У чоловіка є друг з двійнятами і він мені часто говорив: ось як їм добре разом, а я сміялась: це точно не про мене», – пригадує мама п’ятернят.

Оксана згадує чоловіка в розмові, їхній сімейний портрет – на почесному місці у великій кімнаті. Але його немає поруч. Вона ще й досі не хоче про це говорити, але ще в червні на своїй сторінці в фейсбуці написала, що вони з батьком дітей не разом.

Проте, мама дає раду дітям. Щоправда, не без допомоги людей. Одеська мерія подарувала їм велику дворівневу квартиру, від президента отримали мікроавтобус, на всі свята – в них сила силенна подарунків.

«Найважче, коли хворіють. Якщо б не хвороби –​ точно було б більше щастя», – каже жінка.

Юний мотоцикліст

А от найбільше щастя п’ятирічного Тіми Кулєшова – від перемог, а найбільше задоволення – від швидкості. Майже половину свого життя, і це без перебільшення, хлопчина за кермом мотоцикла. Зі знанням справи він пояснює техніку керування мотоциклом та показує які він трюки виробляє.

«Спершу треба смикнути таку штуку, яка мотор заводить. Потім натискаєш ручку газу. Якщо швидко натиснув, то є гальма», – розповідає юний мотоцикліст.

Для батьків, які власне й дали змогу сину вперше сісти за кермо, кожне тренування, кожні змагання – теж випробування. Починалося все з велоходу, потім велосипед, і вже в неповних три роки – справжній мотоцикл.

«Це вже не розвага. Він повноцінний спортсмен. І працює як спортсмен. Але ми готовій й до того, що, скажімо, через пару років він скаже, що накатався і попросить піаніно», – зізнається тато Тіми Олександр Кулєшов.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».