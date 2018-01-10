Одеську компанію, з якою боровся Саакашвілі, оштрафували більш ніж на 5 мільйонів гривень

Одеську компанію «Євротермінал» оштрафували на 10% річного доходу за зловживання статусом монополіста – завдяки схемі дорожнього руху, яку затвердила Одеська міська рада, підприємство заробляло мільйони гривень. Цю схема намагався зламати екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі ще з 2016 року. Зараз схема зберігається – в компанії говорять, що ще не отримали рішення АМКУ, і поки не коментують штрафні санкції. Експедитори розповідають, що роками намагалися довести зловживання «Євротерміналу». Тим часом на території підприємства з вересня минулого року працює унікальний пілотний проект розмитнення вживаних автівок із-за кордону. Втім, на цю послугу в Антимонопольний комітет скарг поки не надходило.

21 грудня 2017 року Антимонопольний комітет України оштрафував одеський логістичний центр «Євротермінал» на 5 мільйонів 369 тисяч гривень. Приватна компанія-монополіст брала гроші з усіх вантажівок, що заїжджали на територію Одеського морського порту, тоді як альтернативного безкоштовного шляху для заїзду на територію порту не було. АМКУ говорить про період з березня 2016 по листопад 2017 року. Іншої схеми проїзду в порт для великовантажного транспорту досі немає, і чиновники не виключають нових штрафів.

У висновках комітет зазначає, що близько 17 доларів у гривневому еквіваленті стягувалося з кожної машини незалежно від того, чи користувався перевізник послугами «Євротерміналу» – плата за проїзд у порт фактично входила в плату за послуги. Антимонопольний комітет також зобов’язав компанію диверсифікувати послуги для перевізників, тобто не вимагати сплати за додаткові послуги, якщо треба лише проїхати через територію «Євротерміналу», каже державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

«За рекомендаційними роз’ясненнями, штраф вийшов більший, ніж максимальний, який передбачено нормами закону, ми його обрізали і застосували максимальний можливий за законом – 10% обсягу доходу виручки ТОВ «Євротермінал» від реалізації товарів, робіт та послуг за попередній рік, за 2016-й», – говорить спеціаліст. За підрахунками ЗМІ, за рік підприємство заробляло близько 70 мільйонів гривень тільки за заїзд вантажівок.

Протягом двох місяців після отримання рішення компанія має або сплатити штраф, або звернутися до суду. В самому «Євротерміналі» рішення АМКУ поки не коментують – вони повідомили Радіо Свобода, що коли отримають документ, то будуть вивчати і вирішувати. На думку Загребельської, компанія може опротестувати штраф, проте виконати зобов’язальну частину про вільний проїзд.

І попередній керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі, і екс-керівник одеської митниці Юлія Марушевська називали цю схему корупційною ще навесні 2016 року. Так, за словами Марушевської, в лютому 2016 року Одеська міська рада навмисно запровадила схему дорожнього руху, згідно із якою заїхати вантажівкам на територію порту можна було тільки через «Євротермінал».

Ціна за проїзд офіційно була навіть більше ніж 17 доларів за машину – експедитор

Заступник генерального директора Асоціації міжнародних перевізників України Віктор Берестенко неодноразово звертався до Антимонопольного комітету України щодо зловживання «Євротерміналом» своїм монопольним становищем і готував документи для державної структури. Приватна компанія почала працювати ще в 2005 році і з часом почала фактично контролювати проїзд через естакаду Одеського морського порту.

Спочатку ціна за в’їзд складала лише 8 гривень, розповів Берестенко Радіо Свобода, проте вже в 2007–2008 роках компанія підписала договори із експедиторськими компаніями, де вартість обслуговування одного транспортного засобу становила 26 доларів із можливістю знижок.

«Фактично брали по 17 доларів за транспортний засіб. Технологічна схема обробки автотранспорту була прописана таким чином до Саакашвілі і до революції, що неможливо було заїхати в порт не через «Євротермінал». Порт може надати юридичну відповідь, що в них там 15 в’їздів, але технологічно заїхати в порт не через «Євротермінал» було неможливо. Офіційно АМКУ визнав їх монополістом після встановлення дорожніх знаків», – говорить Берестенко.

Після Майдану і переговорів із Одеським морським портом адміністрація створила технічні умови для заїзду через безкоштовні КПП, каже експедитор. «Євротермінал» дещо знизив тарифи, проте вже взимку 2016 року міська влада затвердила таку схему дорожнього руху, при якій в порт неможливо було в’їхати без порушення правил дорожнього руху, якщо їхати не через «Євротермінал».

В Одеській міській раді спростовують співпрацю із «Євротерміналом»

В Одеській міській раді Радіо Свобода зазначили: змінювати встановлену схему руху не планують, зокрема через звернення жителів, що живуть на вулиці, по якій раніше їздили вантажівки. Втім, рекомендації АМКУ вивчаються, заявив Радіо Свобода директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько. За його словами, ця схема руху транспорту існує понад десять років, і її свого часу встановили, щоб покращити роботу громадського транспорту і не навантажувати дороги всередині міста. Ніякого стосунку до «Євротерміналу» чи його тарифів це рішення не мало, наполягає чиновник.

«Департамент займається організацією дорожнього руху. Якщо ми завтра встановимо десь знак про заборону повороту наліво, це не буде означати, що ми перешкоджаємо роботі якогось магазину, що там стоїть. Очевидно, що пускати великі вантажівки по вулиці Чорноморського козацтва недоцільно. Тарифи і «Євротермінал» не мають стосунку до міста. Знаки встановили і узгодили давно, ще коли побудували естакаду в порт», – заявив Ілько.

Офіційно компанія «Євротермінал» належить громадянинові Великої Британії Павлові Лісіцину. Журналісти-розслідувачі з програми «Слідство.Інфо» повідомляли про його зв’язки із членами міжнародних злочинних угруповань та з нинішнім міським головою Геннадієм Трухановим. Сам Труханов наявність якихось комерційних зв’язків із «Євротерміналом» заперечує.

Взимку 2011 року «Євротермінал» відвідав тодішній президент України Віктор Янукович – тоді на території терміналу відкрили вантажний митний комплекс. Після цього візиту одеський імпорт почав проходити саме через цей митний пункт.

На території «Євротерміналу» запровадили нову ексклюзивну послугу, але вона не працює в повному обсязі

Восени 2017 року на території «Євротерміналу» відкрився перший і допоки єдиний в Україні «автохаб» – пілотний проект розмитнення вживаних автомобілів, які привозять в Україну морем зі Сполучених Штатів, Саудівської Аравії та інших країн. Для прискорення процедури на території пропускного пункту зосередили представництва усіх потрібних для розмитнення машин державних органів. Відкривати «автохаб» в Одесу приїхав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За словами заступника начальника одеської митниці Раїси Мінченко, кількість автівок, що розмитнюють після відкриття «автохабу» значно зросла – протягом останніх трьох місяців 2017 року середній показник становив близько півтори тисячі одиниць на місяць замість 540 автомобілів на місяць, як це було до створення хабу. Сума митних платежів також зросла: 110 мільйонів гривень за останні три місяці замість 50 мільйонів за аналогічний період минулого року.

В хабі зосереджено сім представництв державних і дозвільних структур, і всі, крім сервісного центру МВС, працюють в робочому режимі, каже Мінченко. Там виправдовуються відсутністю необхідних правил та інструкцій.

«На телебаченні в прямому ефірі було інтерв’ю керівника сервісного центру МВС, що і вони, і обласне управління готові до співпраці. Проте є досі певні неузгодженості, і от вони зараз з нами разом в системі ще не запрацювали. Кажуть, що найближчими днями, мабуть, тижнями, сядуть у вікно сервісного центру. Це наша найбільша проблема», – розповідає Мінченко.

Таким чином, зараз технічні паспорти на автівки водії мають отримувати вже не в «автохабі». В ДФС припускають, що пізніше, якщо проблему із сервісними центрами вирішать, то вони створять такі хаби не тільки в «Євротерміналі», але й в інших містах. Термінал було обрано для пілотного проекту через наявні площі для відстоювання автівок, власний митний пост і вигідні тарифи.

В антимонопольному комітеті стверджують, що навіть якщо «Євротермінал» із «автохабом» і виступає монополістом, то про зловживання цим положенням поки не йдеться. В АМКУ скарг з приводу роботи «автохабу» не надходило.