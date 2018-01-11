Троє українських військових загинули, ще троє поранені за минулу добу на Донбасі – штаб

Троє українських військових загинули, троє поранені й один отримав бойову травму 10 січня на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції.

Українські військові зазначають, що минула доба відзначилася «певним загостренням ситуації» на сході України.

«Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я і збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення», – заявили в штабі.

Згідно з повідомленням, сили української воєнної операції зафіксували сім обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, в одному випадку українська сторона відкрила вогонь у відповідь.

В угрупованні «ДНР» наразі не повідомляли про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях. Бойовики «ЛНР» заявляють, що 10 січня українські військові чотири рази порушили режим припинення вогню.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року.