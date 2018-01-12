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12 Січень 2018, Київ 12:43
Новини | Події

Що Порошенко чекає від «Мінська»? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Чи є перспективи у біткойна та інших криптовалют?

Чи відповідають очікуванням і потребам нові зарплати вчителів?

Які пріоритети України на переговорах у Мінську в 2018 році?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: економіст Євген Олейніков, фінансовий експерт Сергій Фурса; радник міністра освіти і науки України Іванна Коберник, директор київської школи № 148 Сергій Горбачов; екс-депутат Верховної Ради, громадський діяч Єгор Фірсов, народний депутат (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) Ігор Попов.

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