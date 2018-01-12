Найбільші вороги економіки досі не змінилися (огляд преси)

«Газета по-українськи» стверджує, що великим розчаруванням минулого року лишився вкрай низький рівень економічної свободи. Він гальмує зростання, інвестиції і тримає країну в пастці бідності. Найбільші вороги економіки – економічні підрозділи силових відомств – залишаються без змін. Фіскальна служба також. І все ж, як переконує газета, ситуація в країні виглядає загалом непогано. Військовий конфлікт заморожений, економіка почала зростати, внутрішньо-політичні протистояння залишаються бурями в склянці, а світ розширює підтримку України. Однак ситуацію треба порівнювати зі сподіваннями громадян: активна меншість прагне значно інтенсивніших реформ, пасивна більшість – значно суттєвішого зростання добробуту. А найбільша загроза соціальній стабільності постає не в момент найбільших викликів, а коли ситуація починає покращуватися. Повільні, обмежені й суперечливі зміни знекровлюють економіку, політику й соціальний лад, наголошує газета.

Щоб наздогнати європейські країни, в Україну мають заходити не менше 10 мільярдів доларів іноземних інвестицій щороку. Тоді можна розраховувати на високі темпи росту економіки й доходів людей, – переконаний експерт «Газети по-українськи». Він стверджує, що сьогодні найпривабливішими для іноземців є аграрний та IT-сектори.

У цьому ж числі «Газета по-українськи» нагадує, що в лютому виповниться 14 років роботи Михайла Охендовського в ЦВК. Від липня 2003-го він очолює її. Фігурує в кримінальному провадженні щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Те, що Охендовський досі керує Центрвиборчкомом – це політичний і моральний нонсенс, наголошує експерт газети. Він вважає. що продовження рішеннями Верховної Ради терміну роботи комісії ставить під сумнів легітимність усіх виборів, які донедавна провели і які ще будуть проводитись. Упродовж своєї кар’єри Охендовський пристосовувався до будь-яких умов і ситуацій. Ніколи не конфліктував зі владою, завжди ухвалював потрібні їй рішення. Він на 100 відсотків свій. І допоки влада не зміниться, виконуватиме свої обов’язки, припускає газета.

16 січня Верховна Рада має розглянути законопроект щодо відновлення суверенітету України. Як інформує газета «День», цей документ інколи називають законом «про реінтеграцію», хоча в його назві чітко вказується факт окупації. Протягом тривалого часу цей проект закону зазнав безліч правок. Та чи справді українська влада й суспільство усвідомлюють усі тонкі й болючі нюанси, пов’язані з самим процесом відновлення цілісності держави? Про це йдеться в статті «Потрібні чіткі орієнтири».

Газета «Україна молода» в статті «Енергетика завтрашнього дня» стверджує, що найважливіша для держави галузь перебуває на рівні минулого століття. Реалії в українській енергетиці досить сумні: ядерна галузь не особливо змінюється; теплова енергетика безнадійно застаріла; очевидні втрати електроенергії в лініях електропередачі; нафтопереробна галузь уже тривалий час у колапсі, видобуток своєї нафти продовжує падати. Відтак, щоб Україна змогла вижити завтра, треба зробити низку рішучих і конкретних кроків. Яких саме, розповідає «Україна молода».

Від 1 січня в Україні номінально стартувала медична реформа. Незважаючи на те що на повну силу вона запрацює тільки в другому півріччі 2018-го, Міністерство охорони здоров'я вже зараз складає перелік гарантованих послуг, які з’являться вперше, і впроваджує міжнародні протоколи лікування. Газета «Сегодня» проаналізувала останні соціологічні дослідження і дізналася, як ставляться українці до вітчизняної медицини.