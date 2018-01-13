Зимова Олімпіада-2018 без Росії. Про що свідчать «хакерські документи»?

Володимир Абаринов

Хакерська група Fancy Bears, яку на Заході підозрюють у зв'язках із російською військовою розвідкою, опублікувала викрадену внутрішню службову кореспонденцію співробітників Міжнародного олімпійського комітету і Всесвітнього антидопінгового агентства, а також їхнє листування між собою. На основі цих документів інтернет-пірати роблять висновок, що за допінговим скандалом, який перетворився на дискваліфікацію російської збірної, котра повинна була поїхати на зимову Олімпіаду в Південній Кореї, стояли спецслужби США і Канади, зокрема, американська ФБР. Чи так це насправді?

Викрадена електронна кореспонденція охоплює період з кінця 2016 року до весни 2017-го. Американські журналісти розпитали авторів щодо автентичності листів, і ті підтвердили, що вони виглядають справжніми.

До початку Ігор у Пхенчхані залишається місяць, і оглядачі вважають, що вкидання з боку хакерів із Fancy Bears триватимуть, адже аж надто великою є образа Росії на Всесвітнє антидопінгове агентство і канадського юриста Річарда Макларена, який на прохання WADA очолив розслідування справи про практику використання російськими спортсменами заборонених препаратів, яку прикривала держава.

Бажання Росії дискредитувати своїх кривдників цілком зрозуміле, відзначають журналісти, але не схоже, що їй вдасться домогтися від МОК скасування рішення про дискваліфікацію.

Хакери заявляють, мабуть, цілком обґрунтовано, що до команди слідчих, зібрану Маклареном, входили люди, в яких у минулому були зв'язки з ФБР. І в яких вони можуть залишатися до цього дня. Зв'язки, навіть якщо припустити, що вони дійсно є, об'єктивно кажучи, віддалені і опосередковані. І анітрохи не приховуються. Наприклад, через незалежну громадську організацію, чиї матеріали використовуються на курсах підвищення правової кваліфікації працівників ФБР; в ній міг бути один з членів бригади Макларена.

Хакери перекладають назву організації так, щоб було абсолютно незрозуміло, чим вона насправді займається, – «Асоціація виконавчого розвитку правоохоронних органів ФБР». І ледь не з найбільш зловісного найменування «роблять висновок», що канадський юрист був знаряддям в руках американських спецслужб, які мали на меті вичавити Росію з міжнародного олімпійського руху, зганьбити МОК і допомогти північноамериканському спортивному керівництву взяти гору над колегами зі Старого Світу.

Із таких ось доказів-«мух» інтернет-пірати ліплять свого «слона», свій вердикт. Помічник Макларена Річард Янг – партнер міжнародної юридичної фірми Bryan Cave, яка, за даними Fancy Bears, активно співпрацює з ФБР. Чому активно і чому співпрацює? Виявляється тому, що службовець фірми, такий собі Годсміт, який не має взагалі жодного стосунку до розслідування допінгового скандалу, свого часу отримував нагороди від директора ФБР.

Що з того, що деякі члени команди слідчих могли мати досвід слідчої роботи? Питання ми адресували професору кафедри економіки спорту університету Temple у Філадельфії Майклу Лідсу.

– Чому, на Вашу думку, на роль лиходія було призначено ФБР?

– Я бачу дві можливі причини, які, по суті, доповнюють одна одну. По-перше, наш президент сам активно воює з ФБР. По-друге, ФБР – це частина істеблішменту, шкідливої «глибинної держави», про ймовірні махінації якої ми стільки чуємо останнім часом. Ось ця шкідлива «глибинна» структура, мовляв, і знищує репутацію Росії.

– Прес-служба Міжнародного олімпійського комітету спочатку взагалі відмовилася коментувати вкидання викраденої кореспонденції, але через короткий час все-таки зробила заяву, що складається з двох тез. Перша зводиться до того, що Fancy Bears – злочинна організація, друга – що злита нею інформація «застаріла». Наскільки я можу судити, єдине, до чого тут потенційно можна застосувати термін «застаріла», так це суперечки між Всесвітнім антидопінговим агентством і МОК, які трохи висвітлені в опублікованих зразках листування.

– Наразі відносини WADA і МОК цілком колегіальні, але ви маєте рацію, в минулому між ними було тертя. І зрозуміло чому: надзавдання МОК – забезпечити гладке проведення Олімпіади, без будь-яких ексцесів, щоб не відлякати телеаудиторію по всьому світу і отримати якомога більше грошей від рекламодавців. Мандат WADA інший: не допустити до змагань користувачів заборонених препаратів. Тому високопоставлені чиновники в МОК могли бути дуже незадоволені наполегливістю слідчих, картати їх за самоуправство, ухвалення неузгоджених рішень, прагнення поставити себе над керівництвом міжнародної спортивної організації. Втім, незалежно від того, що було в минулому, МОК наразі почув представлені докази і прийняв позицію WADA щодо Росії.

– Fancy Bears стверджують, що Сполучені Штати поставили собі за мету вичавити Росію з міжнародного спорту. Чи бачите Ви будь-які свідчення цього?

Америка бойкотувала Олімпіаду в Москві, Радянський Союз через чотири роки – Олімпіаду в Лос-Анджелесі. Але це були суто політичні рішення

– Із 1952 року по 1984 рік Олімпіади були частиною Холодної війни, і перемоги однієї з наддержав незмінно сприймалися іншою вкрай вороже. Їх було прийнято пояснювати різноманітними махінаціями – від допінгу і протизаконної професіоналізації (як у випадку радянських хокеїстів) до підтасування в жіночу збірну не справжніх жінок, а напівчоловіків, як було з сестрами Пресс. З радянського боку на адресу керівників американського спорту звучали звинувачення в експлуатації чорношкірих атлетів.

Америка, як ми пам'ятаємо, бойкотувала Олімпіаду в Москві, Радянський Союз через чотири роки – Олімпіаду в Лос-Анджелесі. Але це були суто політичні рішення. Про свідому ізоляцію Росії, вичавлювання її з олімпійського руху ніхто з серйозних людей в Америці ніколи не говорив.

– Як Вам бачаться відносини Америки з колегами в Європі і з Міжнародним олімпійським комітетом?

Fancy Bears своїми махінаціями тонко ллють воду на млин тих, хто спочатку не вірить в об’єктивність WADA і вважає, що Росію незаслужено дискримінують

– Зіткнення амбіцій американського і європейського спортивного начальства неминучі, і Росія їх навмисно зводить. Із Міжнародним олімпійським комітетом у США відносини непрості – а інакше і бути не може.

Америка – дуже велика і дуже багата країна, її можливості в області фінансування спорту викликають легко зрозумілу заздрість, а величина телеаудиторії змушує МОК погоджуватися на природний перекіс у сторону трансляції тих видів спорту, які особливо популярні серед американців. А також обирати час проведення змагань з точки зору зручності телеглядачів у США. Словом, Fancy Bears своїми махінаціями тонко ллють воду на млин тих, хто спочатку не вірить в об’єктивність WADA і вважає, що Росію незаслужено дискримінують.

Після Олімпіади в Ріо-де-Жанейро у 2016 році Fancy Bears виклали на тому ж сайті, що і цього разу, витяги з викрадених медичних карт американської гімнастки Сімони Байлз і тенісистки Серени Вільямс, які свідчать, що вони вживають ті ж заборонені препарати, що і росіяни, але тільки без негативних адміністративних наслідків. При цьому хакери не згадали, що американки приймали свої стероїди за наказом лікарів і з офіційної згоди МОК, Байлз – через синдром дефіциту уваги і гіперактивність, Вільямс – через запальні процеси.



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