Помешкання артиста балету львівської опери обшукали і вилучили техніку

Львів – 16 січня слідчі Служби безпеки України у Львівській області провели обшук у Львові у помешканні артиста балету Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Миколи Санжаревського і під час нього вилучили інформаційні носії, які досліджуватимуть під час досудового розслідування. Соліста львівського балету підозрюють у сприянні діяльності терористичної групи.

Соліст балету Львівського національного театру опери та балету Микола Санжаревський спершу дав пояснення слідчим СБУ і опісля разом із ними поїхав до власного помешкання, в якому силовики провели обшук. Під час нього вилучили інформаційні носії.

«Проведено санкціонований обшук у рамках раніше відкритого кримінального провадження за статтею 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації). У слідчих достатньо матеріалів, згідно з якими суд дав санкції на проведення у нього слідчих дій», – заявив Радіо Свобода речник СБУ у Львівській області Олег Александров.

У 2015 СБУ Львівщини попередила артиста про неприпустимість деструктивних дій, тобто щодо його сумнівної діяльності у соцмережах, але тоді кримінальне провадження СБУ не порушила. У 2014 році Микола Санжаревський закликав через соцмережі підтримувати і фінансувати угруповання «ДНР» та «ЛНР», а раніше до початку бойових дій на Донбасі; у лютому того ж року він був активним прихильником «Антимайдану». А 8 січня цього року Микола Санжаревський був внесений до бази сайту «Миротворець» за антиукраїнську пропаганду.

Блогер із Одеси Олена Добровольська, яка оприлюднила інформацію про Миколу Санжаревського, зокрема, опублікувала скріншоти його постів, у яких він у минулі роки підтримує бойовиків.

В інтерв’ю Радіо Свобода вона наголосила: «У полі мого зору постійно перебуває сайт центру «Миротворець». Перше, що я роблю, коли мова про якогось такого героя, – я перевіряю, чи є він у цій базі. Є факти, які підтверджують причетність соліста балету до сепаратистських груп. Це технічні докази. Хоча Санжаревський казав, що зламали «ВКонтакте», але у фейсбуці є теж його заклик до іноземної спільноти про грошову допомогу військовим угрупуванням «ДНР» та «ЛНР». Ця сторінка збережена, хоч цю публікацію видалено терміново, але збережена копія, навіть не скрін. Таких людей багато, як Санжаревський, тому що у поле мого зору потрапляють люди з різних куточків нашої країни. Мені абсолютно байдуже, де він працює і хто він за фахом, хоча цей аспект важливий у даному випаду, тому що людина має справу з дітьми, і це важливо, які меседжі він закладає дітям. Мене лише цікавить той факт, що коли був 2014 рік, коли ми опинились у стані війни, він висловив підтримку бойовикам, вів антиукраїнську діяльність».

Соліст балету від коментарів відмовився

Соліст балету до 15 січня перебував за кордоном і не відповідав на листи від Радіо Свобода з проханням про коментар. Він відмовився спілкуватись навіть без мікрофона і 16 січня, коли вийшов на роботу.

«Із журналістами сконтактується моя довірена особа після розмови зі слідчим СБУ», – відповів Микола Санжаревський своєму колезі по роботі, коли той зателефонував йому на прохання заступника директора театру зустрітись із журналістами. Однак і після проведення обшуку адвокат артиста відмовилась коментувати ситуацію, як і сам Санжаревський. У соцмережі він повідомив, що «з наклепом розбереться через суд», що не має доступу до сторінки у «ВКонтакте» і що «сепаратизмом не займається».

Тим часом голова Львівської облдержадмінстрації Олег Синютка заявив Радіо Свобода, що артист із сепаратистськими поглядами має бути однозначно звільнений із роботи.

Дирекція театру звернулась із листом до СБУ, щоб отримати оцінку висловлювань і діяльності соліста театру. У львівській опері обережно висловлюються з приводу скандалу довкола артиста. Одні вважають, що немає підстав для звинувачень артиста в сепаратизмі, іншим – байдуже, хтось обурений його проросійською позицією, про яку знають давно, але публічно говорити про це відмовлялись.

У театрі проводять власне розслідування щодо антиукраїнських поглядів Миколи Санжаревського, але досі так її і не завершили, як і не просили артиста пояснити колективу його позицію. Директор театру Василь Вовкун перебуває на лікарняному. Його заступник Андрій Митроган розповів, що Микола Санжаревський працює в театрі два десятки років, має приватну балетну дитячу школу, інші мистецькі проекти, є провідним солістом, виступає у другорядних партіях.

«З одного боку, людина професійна і має проекти, а якщо підтвердиться його причетність до сепаратистських груп, ми серйозно до цього поставимось, бо ми національна опера, і всі розуміють, в який час живемо. У Білорусі соліст перебував під час відпустки за власний рахунок (Миколу Санжаревського звинувачують у тому, що коли вихованці його балетної школи були на конкурсі у Мінську у 2017 році, то на одній із імпрез поруч із російським прапором підняли стяг угруповання «ДНР» – ред.). Тут немає однозначної відповіді, Микола каже, що це організатори винесли прапор, що під ним не стояли українські діти», – говорить Андрій Митроган.

На сьогодні слідчі СБУ проводять досудове розслідування у справі артиста львівського балету.