Шахрайство у «Приватбанку» коштувало більше за військовий бюджет України – економіст

Не забуваймо, що суми, про які йдеться, перевищують 5% ВВП України, а отже, вони більші за річний оборонний бюджет

Масштаби шахрайства у «Приватбанку», про що сьогодні заявив Національний банк України, привернули увагу західних оглядачів та журналістів.

«Думаю, що тепер справа за головним прокурором, Луценком, і питання, як він вирішить діяти у цій ситуації. Не забуваймо, що суми про які йдеться перевищують 5% ВВП України, а отже, вони більші за річний оборонний бюджет», – твітує у вівторок Тімоті Еш, економіст, який спеціалізується на питаннях України, Росії та Туреччини.

Раніше Національний банк України заявив, що результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили: ПАТ «Приватбанк» було об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків у розмірі щонайменше 5,5 мільярдів доларів США.

У Нацбанку також заявили про «готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування».

«Чудово, що НБУ оприлюднив доповідь Kroll про шахрайство у «Приватбанку», – твітує відомий економіст Андерс Ослунд.

Водночас московський кореспондент американського громадського радіо NPR Лусіан Кім коментує: «Націоналізація «Приватбанку» настала слідом за приватизацією Національного банку».

Як відзначає заява НБУ, розслідування Kroll відповідає зобов’язанням України перед МВФ, передбаченим у Меморандумі про співпрацю: «проведення економічного розслідування операцій ПАТ «Приватбанк» для визначення, чи ставалися правопорушення або погана банківська практика у період до його націоналізації».