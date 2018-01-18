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18 Січень 2018, Київ 16:42
Мапа АТО

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 18 січня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 18 січня 2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
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