«Обміняв себе на заручника і був убитий»: в Бахмуті згадують підполковника Сибірцева (рос.)

Вікторія Топчий

(Друкуємо мовою оригіналу)

Имя начальника Артемовского (сейчас Бахмутского) горотдела СБУ Александра Сибирцева вошло в историю. 21 января 1996 года он ценой своей жизни спас заложника, захваченного человеком с психическими расстройствами. Посмертно Александр Сибирцев был награжден звездой «За мужество», а в Бахмуте появилась улица, названная в его честь. Знают ли спустя 22 года жители города, почему одна из улиц носит имя Александра Сибирцева? И что говорили о герое сослуживцы, родные и человек, которого он спас?

В радиофильме Людмилы Кузьменко, вышедшем на Донецком областном радио в 1999 году, сохранились воспоминания коллег и родных Александра Сибирцева. Сотрудник Артемовского отделения СБУ Александр Нелин вспоминает о начальнике как о добром и отзывчивом человеке.

Лучшего начальника вам не надо и желать

«Когда он (Александр Сибирцев – ред.) пришел, то, в первую очередь, вопрос встал так: ребята, у кого какие проблемы есть семейные, другие, сначала попробуем решить их, а потом дружными усилиями возьмемся за работу. Когда его назначили, работники Донецкого управления говорили, как Вам повезло с начальником, лучшего начальника вам не надо и желать», – рассказывает Нелин.

Вдова героя, Екатерина Сибирцева, говорит о том, что часто обижалась на мужа из-за его занятости.

Он делал так, как считал нужным

«Иногда могла возмутиться: ну можешь ты отказаться (от работы – ред.) в воскресенье, к примеру, или в позднее время? Мне казалось, он мог, – вспоминает Екатерина, – но все равно он делал так, как считал нужным»

Для подтверждения серьезности своих намерений произвел несколько выстрелов из табельного оружия

Именно вечером в воскресенье, 21 января 1996 года, в дежурную часть Артемовского отдела милиции позвонил охранник местного отделения банка Губский и сообщил, что он взял в заложники своего напарника. Для подтверждения серьезности своих намерений произвел несколько выстрелов из табельного оружия. К зданию банка немедленно выехала группа правоохранителей, в том числе и Александр Сибирцев. В архивных записях Людмилы Кузьменко и.о. прокурора Артемовска Григорий Коршун рассказывает о том, что переговоры с преступником вел Сибирцев.

Губский пошел на контакт и дал согласие лично переговорить с Александром Петровичем

«Во время очередного разговора Губский пошел на контакт и дал согласие лично переговорить с Александром Петровичем, – рассказывает Григорий. – Поскольку одним из условий Губского было, чтобы тот пришел раздетым, он снял курточку и оставил ее мне».

«До последней секунды не верил, что он один и что он безоружный»

На протяжении нескольких часов преступника пытались уговорить отпустить заложника и выйти, но тот согласился лишь пустить Сибирцева в здание. Заложник уже не верил в спасение, говорил он в интервью Людмиле Кузьменко.

О том, что я выйду, я узнал после того, как уже подошел к двери Сибирцев. Никто не предполагал, что произойдет замена заложников

«О том, что я выйду, я узнал после того, как уже подошел к двери Сибирцев. Губский провел меня по коридору за угол и шепнул на ухо: «Сейчас он зайдет, а ты выйдешь. Я до последней секунды не верил, что он один и что он безоружный», – вспоминает спасенный подполковником охранник банка.

По словам и.о. прокурора города Артемовска Григория Коршуна, Сибирцев действительно, выполняя условия преступника, вошел без оружия в задние.

«Никто не предполагал, что произойдет замена заложников, поскольку Александр петрович шел для переговоров», – вспоминает Коршун.

«Мне показалось, что сработала сигнализация и я, кажется, сделал глупость»

Участник операции из спецподразделения СБУ «Альфа» Сергей Зиновьев рассказывал, что переговоры с преступником продолжались в то время, когда в здании был Сибирцев. Из окон здания было видно, что Сибирцев разговаривает с преступником, пытается его успокоить, но вскоре раздался выстрел.

«Когда его спросили, что с Александром Петровичем, он сказал: мне показалось, что сработала сигнализация и я, кажется, сделал глупость», – рассказывает Зиновьев.

Затем в здании раздался еще один выстрел. На штурм «Альфе» хватило несколько секунд. Первое, что увидели бойцы, – расстрелянного в упор подполковника Сибирцева. Пуля пробила служебное удостоверение и остановилась в сердце героя. Преступник же покончил жизнь самоубийством.

«Спас жизнь человека, ценой своей жизни, герой»

Сегодня в Бахмуте (бывший Артемовск) о подвиге Александра Сибирцева напоминает лишь мемориальная доска на улице, где он жил. По словам научного сотрудника Бахмутского краеведческого музея Оксаны Шамовой, экспозиции, посвященной Сибирцеву, нет.

«В фондах Бахмутського краеведческого музея хранятся архивные документы Сибирцева Александра Петровича. Некролог его, вырезки и статьи из газет, воспоминания его отца, сборники стихов о нем, – перечисляет Шамова. – Если честно, за него уже все давным-давно забыли».

Однако большинство прохожих, которых мы встрелили на улице Сибирцева в Бахмуте, помнят о его подвиге.

«У меня работал он водителем, а потом он перешел в охрану, работал в милиции. Хороший парень, положительные эмоции у него были».

«Если не ошибаюсь, Сибирцев во время операции в банке обменял себя на заложника и был убит во время этой операции».

«Полицейский, который спас жизнь человека, ценой своей жизни, герой».

«Банк грабили, а он отстаивал его. Он погиб, и в честь его назвали улицу».

«Примерно знаю кто это. Депутат».

«Он поменялся с заложником, и когда что-то там получилось, застрелили и его. При исполнении своих должностных обязанностей, в принципе он спас весь наш город».

«КГБшник бывший. Погиб он. Его друг или соратник застрелил его в общем».

За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, президент посмертно наградил подполковника Александра Сибирцева звездой «За мужество».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)