Роздратований Путін укусив Порошенка за литку (огляд преси)

«Газета по-українськи» пише, що Росія у відповідь на ухвалення закону про деокупацію Донбасу, не могла вигадати нічого кращого, як у безсилій люті вкусити українського президента за литку. Щоправда – зубами свого прес-секретаря, оголосивши про таємні зустрічі двох лідерів. Блискавична реакція Кремля і нице, у формі підстави, обнародування закритої інформації свідчать про ступінь роздратування, що спричинив згаданий закон, зазначає газета. Стаття називається «Путін укусив Порошенка за литку».

Як минулий, так і нинішній рік для України є дуже символічним, констатує газета «День». З одного боку, країна відзначає століття Української революції 1917–1921 років, а з іншого – все це, як і сто років тому, відбувається в умовах російської агресії. Видання пише про уроки, які необхідно винести з тих часів, щоб не повторювати їх ще через сто років. Газетярі вважають, що зараз склалися неймовірно позитивні для України міжнародні умови, які необхідно використати. Ці обставини дають можливість відірватися від імперії. Але це потребує дуже серйозної роботи в Україні щодо зміни свідомості. Насамперед, зміцнення національного імунітету.

Прийти до єдності Україна самостійно в рамках Української Народної Республіки не могла. Держава не мала інтелектуальної потуги протистояти концепції більшовиків. На цьому в «Газеті по-українськи» наголошує філософ Сергій Дацюк.

Епопея зі зміною керівництва Нацбанку добігає кінця. Президент нарешті запропонував парламенту звільнити нинішню главу НБУ Валерію Гонтареву і призначити на цю посаду її заступника Якова Смолія. Газета «Сегодня» дізналася в експертів, що йому дістається у спадок і які плани на нього у депутатів. Видання пише, що президент запропонував Верховній Раді кандидатуру Смолія саме зараз на прохання МВФ. Щоб їхати на економічний форум в Давос вже з напівофіційним главою НБУ. Але впевненості в тому, що в залі набереться 226 «за» поки немає, зазначає експерт.

Чи відкриє новий глава НБУ перспективи для країни та її економіки? Ситуацію прогнозує газета «День». Видання пише, що Яков Смолій людина консервативніша й обережніша у висловах і діях. Тому якихось суто емоційних речей із його боку навряд чи буде, прогнозують експерти газети. Це професійна людина, в якої є розуміння того, як повинна працювати з економікою фінансово-банківська система. Чи дадуть йому здійснити свої погляди – це вже інше питання, зазначає газета.

Газета «Україна молода» наголошує, що країна має зовсім небагато часу, щоб владнати свої взаємовідносини з Міжнародним валютним фондом. І обрати між двома «поганими» рішеннями: проведення непопулярних реформ, які зроблять українців біднішими, а владу – менш популярною перед виборами. Чи відмовитися від співпраці зi своїм головним донором, самотужки нести фінансовий тягар раніше отриманих позик, отримати червону картку з боку інших потенційних інвесторів та опинитися на межі дефолту. Існують ще й проміжні, компромісні варіанти. І саме їх, за інформацією видання, сьогодні активно проробляють. Однак часу для їх формулювання залишилося зовсім небагато: якщо грошей МВФ не дасть до середини літа, їх може не бути взагалі, наголошує газета.