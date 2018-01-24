Гривня подорожчає вже в лютому (огляд преси)

Гривня продовжує дешевшати, хоча і повільнішими темпами, ніж кілька тижнів тому. І ця тенденція, за твердженням газети «Україна молода», продовжуватиметься щонайменше до кінця нинішнього місяця. Тим часом девальвація національної валюти вже вплинула на цінники в українських магазинах: оскільки більшість товару – імпорт, його вартість на прилавках почала зростати. Втім, криза на валютному ринку вже завершується, і гривня почне зміцнюватись вже в лютому. Про це газета пише в статті «Гривневі канікули».

Слабкість України на морі вже призвела до значних економічних втрат і може коштувати їй державності, наголошує газета «День». Видання нагадує, що на сьогодні прямі втрати України від ворожих дій Росії на морі поза анексією Криму склали понад 20 мільярдів гривень. Цієї суми вистачило б для створення асиметричних військово-морських дій, призначених для адекватного реагування на нинішні загрози на морі. На цьому газета наголошує в статті «Слід навчитися дивитися не лише на суходіл».

Україна створила світовий прецедент, коли змогла надати допомогу такій кількості колишніх полонених, стверджує газета «День». Видання нагадує, що у світовій практиці подібні масові звільнення відбувалися лише за часів В’єтнамської війни. Але тоді не проводився супровід колишніх полонених за так званою постізоляційною моделлю підтримки. Експерти газети вважають, що проведена робота стала можливою завдяки взаємодії державних органів, професійних спільнот і громадянського суспільства. Більше з програмою підтримки колишніх полонених, яку готує держава, видання знайомить в матеріалі «Знову вчитися жити».

Газета «Україна молода» запитує – чи не тому колишній мер Слов'янська Неля Штепа швидко опинилася на волі, бо не знайшлося суддів, які б наважилися розглянути її справу? Причину фатального «страху», який наводить на харківське правосуддя постать Штепи, сама вона пояснила небажанням цих людей отримати ярлик пособників терористів. Водночас експерти видання переконані у зворотньому. На їхню думку, справа лишається без розгляду тому, що судді у своїй переважній більшості ймовірно є прихильниками старої системи, до якої належить і Неля Штепа. На цьому наголошується в публікації «Спроба номер п’ять».

Газета «Голос України» стверджує, що розуміння єдиної країни та єдиного народу за останні роки стало незворотним. Хоча, як пише видання, послабити незалежність країни можуть не так російські танки, дивізії, найманці, як розбрат і непорозуміння всередині самої держави. Чужинська агресія завжди лише довершувала руїну, яку започатковували самі українці. Про знакові події, що відбулися в Україні, розповідає парламентська газета.