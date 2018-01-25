Відео дворічного малюка з цигаркою підірвало російський інтернет

Владикавказ, Росія – Дядько дворічного хлопчика, який на відео курить цигарку, каже, що дав малому племіннику покурити для жарту, але владі на Північному Кавказі Росії не до жартів.

Після того, як поліція в столиці Північної Осетії, Владикавказі, отримала численні скарги від розлючених жителів, які побачили відео, вона встановила сім’ю й оштрафувала дядька – Аслана Дзавлаєва.

Відео, яке усунули з сайту YouTube за «порушення суспільних норм», показує, як Тимур бере у дядька підпалену цигарку з попільнички в родинному домі і затягується.

Дворічний хлопчик впевнено видихає дим і видно також руку Дзавлаєва, який скидає попіл з іншої цигарки в попільничку.

Дзавлаєв питає Тимура, чи він «хороший хлопець», а той відповідає: «Я – хороший хлопець», випускаючи ще одну хмарку диму.

Посилання на саме відео: https://goo.gl/Mu5qcK

Принаймні ще одну невстановлену особу чути, але не видно – на двохвилинному відео.

Як попелу прибуло у попільничці, Дзавлаєв каже Тимурові: «Цього досить. Загаси свою цигарку». Малюк слухається і гасить цигарку в попільничці.

Дзавлаєв сказав Радіо Свобода, що «це був жарт для сміху», але поліція поставилась до скарг досить серйозно і нині веде розслідування щодо взяття родини на облік за неприйнятне ставлення до малої дитини.

Після допиту батьків в їхньому будинку у західній частині Владикавказу неподалік від Московського шосе, поліцією було встановлено, що ані батька, ані матері вдома не було, коли знімалось відео.

Але поліція взяла до уваги зізнання Дзавлаєва, що він є відповідальним за заохочення дворічної дитини «вживати тютюновий виріб».

Дзавлаєву виписали штраф у розмірі три тисячі рублів (50 доларів).

Батьки, чиї імена поліція не назвала, відмовились прокоментувати для Радіо Свобода обставини, за яких було зняте відео.

Статистика по Росії

Недавнє дослідження показало, що куріння серед неповнолітніх є звичайною справою в Росії, де офіційно курити можна з 18-річного віку.

У 2015 році «Тютюновий атлас» писав, що 51 відсоток російських чоловіків віком понад 15 років курять щодня, а 16 відсотків юнаків віком від 13 до 15 років регулярно курять.

Це надзвичайний випадок

Але між дворічним та 13-річним є велика різниця. Артур Кокаєв, північно-осетинський дитячий омбудсмен описав інцидент як «надзвичайний».

Не перший випадок

Відео північнокавказького дворічного хлопчика з цигаркою, яке розлетілося в інтернеті та соцмережах, не є першим.

У 2010 році дворічний хлопчик у віддаленому селі в Індонезії став інтернет-сенсацією і шокував світ як «затятий курець», коли фото та відео, що з’явились в мережі, показали, що він курить 40 цигарок на день.

Хлопчик на ім’я Алді змушений був пройти роки реабілітації і ним займався дитячий психолог.

На початках він змінив цигарки на їжу і почав сильно переїдати, погладшав від переїдання – з цією звичкою він пройшов ще один сеанс психологічного лікування.

(Над матеріалом працювали Ron Synovitz у Празі та кореспондентка Північнокавказької редакції Радіо Свобода Єлизавета Чухарова у Владикавказі).