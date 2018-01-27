Лукашенко, Путін і «Хартія». Для України це також важливий урок

(Рубрика «Точка зору»)

Через 20 років після того, як прихильники білоруської демократії підписали документ «Хартія 97», у Мінську вирішили заблокувати однойменний сайт, який є найпопулярнішим опозиційним ресурсом Білорусі. Це рішення продемонструвало, де кордони компромісів Олександра Лукашенка з цивілізованим світом. Білоруський президент може робити реверанси перед Заходом, щоб полегшити для себе й для свого оточення санкційний режим, але все одно залишається маленьким Путіним. Та ба більше – це Путін великий Лукашенко. Адже Лукашенко став будувати свій авторитарний режим ще тоді, коли Путін носив валізи за мером Петербурга Анатолієм Собчаком.

«Хартія 97» – не просто ресурс, який послідовно розповідає білорусам правду про їхню країну. Це ще й ресурс, який розповідає правду про Україну – і Україну часів Майдану, і Україну часів війни з Росією. Саме тому вороги в ресурсу могли бути і в Мінську, і в Москві. Адже «Хартія» для білорусів, які перебувають у полоні російської і своєї «рідної», лукашенківської пропаганди – одне з небагатьох вікон у світ реального життя і справжніх цінностей. І чому треба дивуватися, що Олександр Лукашенко зачинив це вікно?

Лукашенко і Путін розмовляють однією мовою

Для України це також важливий урок. Ми довгі роки намагаємося розбудувати стосунки з Мінськом, намагаючись немов би не помічати залежності Лукашенка від Кремля. Але ж це не тільки грошова залежність. Це й залежність ціннісного рівня. Лукашенко і Путін розмовляють один з одним однією мовою – мовою авторитаризму і поважають силу та брехню. Саме тому Лукашенко може приїздити в Київ і говорити про повагу до українського суверенітету, а потім на території його країни російськими буде вкрадено українського хлопця. Нічого особистого – просто залежність від Москви.

А блокування «Хартії» – це вже залежність від брехні. Білоруському президенту дуже важливо тримати своє суспільство в пострадянському анабіозі, бо тільки такий анабіоз – гарантія продовження його влади. Проте той факт, що з опозиціонерами розправилися саме зараз, говорить про занепокоєність білоруського керівництва настроями своїх співгромадян. Цікаво, що «Хартію» заборонили якраз на річницю підписання Лукашенком знаменитого «закону про тунеядців», що призвело до найбільш масових протестів у країні за останні часи.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода