Бойовий спротив українського війська (світова преса) 

Німецьке періодичне видання Sueddeutsche Zeitung пише про заяву президента України щодо пільг закордонним інвесторам. Британський часопис The Independent пише про нові санкції, запроваджені США проти Росії за участь тієї країни у роздмухуванні конфлікту в Україні. Італійська газета La Stampa містить інтерв’ю з главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком.

Німецький часопис Sueddeutsche Zeitung друкує статтю «Президент України заявляє про податкові пільги для інвесторів». Газета зазначає, що український президент Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі у Давосі активно запрошував представників закордонного бізнесу вкладати кошти в Україні. Український керівник також оголосив про податкову реформу, яка замінить нинішній податок на прибуток. Порошенко пояснив, що відтепер той, хто вкладатиме гроші в українську економіку, платитиме 0% податків. Він додав, що податки не треба буде платити доти, доки капітал залишатиметься в Україні.

Sueddeutsche Zeitung повідомляє, що Порошенко вів у Давосі численні дискусії з провідними інвесторами з цілого світу. Принагідно німецьке видання пише, що потік західних інвестицій в Україну дещо знизився 2017 року, становлячи суму трохи більшу за два мільярди доларів. Часопис вказує, що українські реформи останніх років, такі як реформа охорони здоров’я, пенсій, освіти та судова реформа, були болісними проте конче необхідними. Президент України також заторкнув питання російської агресії в Україні.

«Ми здійснюємо наші реформи під час російської агресії. Десятки тисяч українців ризикують щоденно своїм життям задля свободи Європи. Це не є замороженим конфліктом, це – відкрита війна», – заявив Порошенко.

Насамкінець матеріалу, німецьке видання нагадує, що Україна звинувачує Росію у підтримці сепаратистів на сході зброєю та особовим складом. Москва, у свою чергу, це все відкидає, звинувачуючи Київ у веденні війни проти свого народу.

Переклад твіту: «Президент України заявляє про податкові пільги для інвесторів»:

​Британський часопис The Independent публікує матеріал «Cполучені Штати запроваджують нові санкції проти Росії через конфлікт в Україні, тоді як переговори у Дубаї завершуються без результату».

У підзаголовку зазначається, що у серці Європи й надалі триває війна. Вашингтон і Москва все ще мають погодити умови для припинення вогню в Україні. Американські представники на переговорах звинувачують Росію у негнучкості, тоді як російські джерела кажуть, що ситуація безнадійна. Врешті, Департамент юстиції США вирішив додати тиску на Росію, запровадивши санкції проти приблизно 40 компаній та окремих осіб, які, на думку американської адміністрації, причетні до конфлікту в Україні. Газета додає, що у цьому списку є російські бюрократи, заступник міністра і чільні бізнесмени тієї країни.

The Independent пише, що все це відбулось по тому, як спеціальний посланець США до України Курт Волкер провів переговори зі помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Власне, як пише британське видання, провал цих переговорів не став дивиною, бо ж попередньо міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв про, буцімто, безпрецедентну «русофобію», яка, на думку російського посадовця, унеможливлює ведення переговорів.

Часопис зазначає, що неминуча доставка американських протитанкових ракет «Джавелін» українському війську також ускладнила переговори. Волкер пояснив надання Україні цього виду зброї, як відповідь на негнучкість Росії і відсутність жодних ознак того, що Росія здійснює зусилля у напрямку покладення краю конфлікту в Україні. Британський часопис вказує, що згідно з чільним дослідником Міжнародного інституту оборони та безпеки у Лондоні Ігорем Сутягіним, українська та російська сторони збройного конфлікту на сході України нині досягли, більш-менш, певного паритету. Після кількох кривавих поразок українське військо вибудувало у собі бойовий спротив. Відтак будь-який наступ однієї зі сторін коштуватиме задорого.

Переклад твіту: «Отакої, я зараз навіть менше розумію. Я думав Трамп був у змові з Путіним?!?!»:

Одне з найпопулярніших щоденних видань Італії газета La Stampa містить статтю «Шевчук: В Україні йде «забута» війна».

Туринське видання зазначає, що окрім того, що війна в Україні постає «забутою», бойові дії у ній ведуться ще й з використанням того, що часопис визначає як «маніпуляція правди». Газета посилається на главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, який у своєму інтерв’ю італійському часописові заявив, що війна в Україні постає найбільшою гуманітарною кризою з часів Другої світової війни.

Як на Шевчука, болісним є факт того, що про цю війну мало пишуть у світовій пресі у контексті гібридної війни та маніпуляцій, а також війни інформаційної. Шевчук каже, що не треба забувати, що 7% української території нині окуповано російським військом і ситуація у зоні конфлікту дедалі погіршується.

Туринський часопис веде далі, розповідаючи про українську громаду в Італії, і, зокрема, про українських греко-католиків на Аппенінах. Як каже Шевчук, в Італії налічується 145 українських греко-католицьких громад і 65 священників. При цьому, за його словами, українські греко-католицькі парафії в Італії постають не лише духовними центрами громади. Вони також надають соціальну допомогу. Українці в Італії, як каже Шевчук, знають, що існує місце, куди вони можуть прийти зі своїми особистими проблемами.

Насамкінець інтерв’ю Святослав Шевчук відповідає на запитання щодо того, хто такі українці, які нині мешкають і працюють в Італії, а також щодо тієї ролі, яку вони хочуть відігравати у тій країні. За словами глави УГКЦ, українці в Італії мають місію побудови мостів між людьми.

Переклад твіту: ««Шевчук: В Україні йде «забута» війна»: