Антиукраїнські випади у Польщі – це результати гібридної війни – звіт про ставлення поляків до українців

Варшава – У Польщі оприлюднили звіт групи аналітиків про те як різні групи поляків, передусім активних у громадській діяльності та в соцмережах, ставляться до українців. 200-сторінкове дослідження підготували в Об’єднанні українців Польщі за сприяння Фонду ім. Стефана Баторія. Як пояснюють автори звіту, вони поставили собі за завдання не лише показати настрої польського суспільства щодо українців, але й протидіяти різноманітним формам дискримінації щодо української меншини та мігрантів з України, які приїжджають до Польщі навчатися, чи працювати.

«Українська меншість в Польщі та мігранти з України в Польщі. Аналіз дискурсу», – така назва дослідження проведеного протягом 2017 року на матеріалах отриманих від правоохоронних органів, громадських організацій, ЗМІ та соцмереж.

Ми хочемо показати як будується ця кампанія спрямована проти українців, тому звертаємо увагу на її механізми, на те яку інформацію підсовують ЗМІ, щоб вони будували цей негативний наратив

Як пояснює Петро Тима, голова Об’єднання українців Польщі, звіт – це реакція на негативні дії щодо українців, які почастішали в різних регіонах країни починаючи з 2014 року. За його словами, ініціатори дослідження прагнуть донести до відома польської влади, що такі явища набули помітних розмірів і їх не можна легковажити. Крім цього, завдання звіту – показати громадським діячам та журналістам, як ними маніпулюють ті, хто організовує антиукраїнську кампанію. «Ми хочемо показати як будується ця кампанія спрямована проти українців, тому звертаємо увагу на її механізми, на те яку інформацію підсовують ЗМІ, щоб вони будували цей негативний наратив», – розповів лідер української меншини Польщі.

Тима каже, що спершу українців Польщі занепокоїли систематичні акти наруги над українськими похованнями та пам’ятниками, а згодом – дедалі частіші перекручування у польській мережі правди про події на Майдані та на сході України.

Ми дійшли висновку, що тут йдеться не про одноразові випадки, а про те, що на території Польщі використовується один з елементів гібридної війни

«Ми дійшли висновку, що тут йдеться не про одноразові випадки, а про те, що на території Польщі використовується один з елементів гібридної війни, тобто інформаційна війна і що в цій інформаційній війні беруть участь різні радикальні середовища, а опісля в неї включаються публіцисти, політики місцевого та навіть центрального рівня, що дуже небезпечне для меншини, а також для громадян України, які навчаються і працюють у Польщі», – пояснює діяч.

Кількість антиукраїнських випадів почала зростати в 2014 році

Петро Тима звертає увагу на те, що значна частина звіту – це результат річного моніторингу мови ненависті в польському інформаційному просторі. За його словами, в інтернет-мережі почастішали випадки мови ненависті щодо українців.

«Вживаються емоційно забарвлені образливі слова, включно із запереченням права України на існування – України як держави, українців як нації, української культури і таке інше», – розповідає громадський діяч.

Вживаються емоційно забарвлені образливі слова, включно із запереченням права України на існування – України як держави, українців як нації, української культури

Як наголошує Тима, в результаті проведеного дослідження з’ясувалося, що географія негативних дій щодо українців у Польщі розширилася. Він каже, що раніше неприємні для українців ситуації – ображання чи агресія – траплялися передусім у прикордонних з Україною польських регіонах. Натомість тепер, зазначає діяч, такі випадки повторюються в різних місцях країни. Тима пояснює: «З одного боку це пов’язано з наявністю великої кількості громадян України в Польщі, а з другого зі зміною дискурсу – появою в ньому дуже сильних негативних месиджів, які очевидно зв’язані з історичним минулим».

Кількість антиукраїнських випадів – починаючи з мови ненависті та знищення могил до мітингів і очорнювання українських лідерів – почала стрімко зростати після анексії Росією Криму та початку війни на сході України

На думку Тими, помітне збільшення негативу щодо українців може бути організованою та продуманою кампанією. Він говорить: «Кількість такої інформації та антиукраїнських випадів – починаючи з мови ненависті та знищення могил до мітингів і очорнювання українських лідерів – почала стрімко зростати після анексії Росією Криму та початку війни на сході України. На це звертають увагу західні політики. Натомість у Польщі через домінування історичного, волинського наративу дуже часто не зауважують того, що історія стала елементом інформаційної антиукраїнської війни».

Якщо йдеться про історію, то половина висловлювань – негативна – аналітик інтернет-мережі

Розділ звіту в якому представлено результати моніторингу польської інтернет-мережі написав Марек Трошиньський, науковець з Collegium Civitas. За його словами, більшість інформації, яка з’являється в інтернеті на українські теми є нейтральною або позитивною.

Якщо десь в інтернеті пишуть про польсько-українську історію, то половина висловлювань негативна. Якщо тема стосується економіки, то там негативних думок про українців тільки 20 відсотків

Утім, наголошує аналітик, кількість негативних висловлювань щодо українців значно зростає у тих випадках, коли йдеться про історію. Трошиньський розповідає: «Якщо десь в інтернеті пишуть про польсько-українську історію, то половина висловлювань негативна. Проте, якщо тема стосується економіки, наприклад ринку праці у Польщі, то там негативних думок про українців тільки 20 відсотків».

Науковець звертає увагу на те, що в негативних інтернет-коментарях на тему України досить часто повторюється думка про небезпечність теперішніх українців для поляків, бо, мовляв, у минулому вони проливали польську кров.

Повторюється, що онуки підуть слідами дідів. Мовляв, якщо злочин на Волині відбувся 70 років тому, то й тепер увесь український народ тільки й чекає на те, щоб знову вбивати поляків

«Повторюється, що онуки підуть слідами дідів. Мовляв, якщо злочин на Волині відбувся 70 років тому, то й тепер увесь український народ тільки й чекає на те, щоб знову вбивати поляків. Або ж можна прочитати, що приймаючи мігрантів з України ми у Польщі погоджуємося на те, що вони колись вдарять і повбивають усіх поляків навколо себе», – розповів Трошиньський.

Водночас експерт з Collegium Civitas наголошує на тому, що настрої з інтернет-мережі не можна ототожнювати з настроями польського суспільства. За спостереженнями Трошинського, значну частину антиукраїнських висловлювань в інтернеті вміщують ті самі люди. «Вони створюють десятки профілів у мережах Facebook і Twitter і пишуть під різними іменами», – пояснив аналітик.

Дослідник переконаний, що найкращою протидією поширенню негативної інформації на тему українців було б створення про них позитивних повідомлень.