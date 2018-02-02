НАТО може прийняти Україну та Грузію попри дії Росії – Heritage Foundation

Членство в НАТО для Грузії, а згодом і для України можливе, переконаний директор Центру зовнішньо-політичних досліджень Heritage Foundation Люк Коффі.

На думку Люка Коффі, Грузія відповідає вимогам НАТО, а її співробітництво з трансатлантичним альянсом є надзвичайно активним.

Проблемою є те, що прийняття Грузії до НАТО може автоматично означати війну з Росією через окуповані території, зауважує він.​

Сьогодні політика Росії в Грузії та Україні полягає в тому, щоб тримати ці країни поза ЄС і НАТО. Вона думає, що нелегальна окупація частин цих країн –найкращий шлях завадити їх вступу до ЄС та НАТО

«Сьогодні політика Росії в Грузії та Україні полягає в тому, щоб тримати ці країни поза ЄС і НАТО. Вони думають, що нелегальна окупація частин цих країн – найкращий шлях завадити їх вступу до ЄС та НАТО. Але ми маємо прибрати це», – заявив Люк Коффі​ в коментарі «Голосу Америки».

Аби зняти цю засторогу, Коффі пропонує запровадити зміни до статті 6 статуту НАТО, яка визначає які саме території потрапляють під дію статті 5-ої, і тимчасово виключити окуповані Росією території з-під дії вимог спільного захисту.

«Це надсилає дуже потужний сигнал Москві, що лише тому, що ви десь втрутилися – в Криму, Східній Україні, Цхінвалі, Абхазії чи Придністров’ї –лише тому, що ви нелегально окупували територію цієї країни, це не зупинить прогрес цієї країни у зближенні з Євроатлантичною спільнотою. Це не зупинить її трансатлантичну інтеграцію», – наголосив Коффі.

Люк Коффі вважає, що ці дії, хоча і непрості, позбавлять Росію мотивації до агресії та окупації територій інших країн.