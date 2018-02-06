500 найбагатших людей світу за день стали біднішими на 114 мільярдів доларів

В результаті різкого падіння курсів цінних паперів на фондовому ринку США, яке було зафіксоване напередодні, 500 найбагатших людей світу за один день стали біднішими на 114 мільярдів доларів, мовиться у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Найбільше збіднів засновник і глава американської інвесткомпанії Berkshire Hathaway Воррен Баффетт. Його статки за 5 лютого скоротилися на 5,1 мільярда доларів і тепер, згідно з Bloomberg Billionaires Index, становлять 85 мільярдів доларів. Баффетт став одним із 18 мільярдерів в рейтингу Bloomberg, які втратили за день більш ніж 1 мільярд доларів.

За ним у рефтингу слідує засновник Facebook Inc Марк Цукерберг, статки якого зменшилися на 3,6 мільярда доларів.

Засновник Amazon Джефф Безос став третім у рейтингу за розміром втрат за день. Його статки зменшилися на 3,3 мільярда доларів – до 116,4 мільярда доларів.

Засновники пошукової системи Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін втратили 2,3 мільярда доларів.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс збіднів за день на 2,25 мільярда доларів.

Падіння американського фондового ринку почалося ще 2 лютого. Напередодні провідний американський індекс Dow Jones впав більш ніж на 1100 пунктів, втративши близько 4%.

Оригінал – на сайті телеканалу «Настоящее время», що є спільним проектом Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»