LIVE | SpaceX запускає ракету Falcon Heavy із автомобілем на борту

Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX стартує у США із космодрому центру імені Кеннеді у Флориді з вантажем у вигляді капсули, в якій буде особистий автомобіль засновника компанії Ілона Маска Tesla Roadster. Автомобіль випустять у відкритий космос, а в салоні буде звучати пісня Space Oddity Девіда Бові.

Головною метою старту в SpaceX називають перевірку працездатності Falcon Heavy і можливості виведення супутників на орбіту Землі. Всі три розгінні блоки планують повернути на Землю.

За трансляцією запуску можна буде стежити в онлайн. Орієнтовний час запуску 21:45.

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