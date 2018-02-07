Чи минеться Росії її власне тлумачення міжнародного права? (Світова преса)

В американському аналітичному центрі Atlantic Council є міркування про те, чи минеться урядові Росії його власне тлумачення міжнародного права. А британський аналітичний центр Emerging Europe пише про стрімкий розвиток IT-сфери в Україні.

В американському аналітичному центрі Atlantic Council є публікація про те, чи минеться урядові Росії його власне тлумачення міжнародного права. Автор статті зазначає, що міжнародне товариство широко ігнорує такі незаконні зусилля Кремля.

14 січня, наприклад, Костянтин Затулін, директор Інституту країн СНД та депутат Державної думи Росії, визнав, що Росія порушила свій договір про дружбу з Україною, і закликав до скасування договору. «Всі питання необхідно переглянути, в тому числі й щодо кордонів», – цитує автор Затуліна.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на слова Затуліна, зазначивши, що в політичному плані, на його думку, Росія продовжує поважати територіальну цілісність України, але в межах кордонів, що «змінилися» після «возз’єднання Криму із Російською Федерацією», мовиться в статті.

Слова міністра, які вказують на «нові» кордони України, суперечать логіці – «Росія не може продовжувати твердити про повагу до української території після того, як захопила її частини силою», переконаний автор.

Раніше Лавров також висунув власну версію інтерпретації Будапештського меморандуму 1994 року: мовляв, у договорі йшлося про те, що Україна віддала ядерну зброю, а Росія просто пообіцяла її не використовувати, мовиться у статті. Лавров також говорив про те, що Будапештський меморандум зобов’язує всіх підписантів просто не використовувати ядерну зброю щодо України, зауважує автор. Міністр повністю проігнорував положення договору, за яким Росія погодилася утримуватися від використання та погрози будь-якою силою щодо України, наголошується у статті.

Ще раніше Лавров твердив, що Будапештський меморандум – це угода між урядами, а не між державами: мовляв, у 1994 році в Україні був інший уряд, а отже, договір більше не є обов’язковим, мовиться у статті. Більш того, він навіть звинувачував жертву агресії – Україну – в порушенні договору, зауважує автор.

«Жодна країна не має ніякого права інтерпретувати по-своєму договори в односторонньому порядку», – пояснює автор. Заходові не слід ігнорувати такі дії Росії і треба порушувати це питання в ООН, мовиться у статті.

Британський аналітичний центр Emerging Europe пише про стрімкий розвиток IT-сфери в Україні. Наразі це третій найсильніший економічний сектор у країні, і 13 українських компаній потрапили у список IAOP Top 100 за 2017 рік як найкращі аутсорсингові компанії світу, мовиться у статті.

«Українські технологічні стартапи пропонують продукти та послуги у різних галузях промисловості: домашній енергоменеджмент, кібербезпека, «інтернет речей» для домашніх тварин, будівництво автономних «розумних» будинків, агротехніка, охорона здоров’я, транспорт, технологія носіння та розпізнавання мовлення», – мовиться в публікації.

Молоді українські підприємці починають дедалі більше засновувати свої власні проекти, які користуються успіхом в інших країнах, зауважує автор. Досить відомими стали такі стартапи, як PassivDom, Ecoisme, Agrieye тощо.

Автор наголошує, що українська ІТ-галузь стала потужним рушієм зростання місцевої економіки. «З глобалізацією технологічних стартапів в Україні існує чудова можливість створити всесвітній бренд для країни, що зосереджується на інноваціях, креативності та високому рівні технічного розвитку», – мовиться у статті. Автор переконаний, що це дозволить Україні змінити репутацію з «житниці Європи» на енергійний центр розвитку технологій із «власним унікальним внеском у світову економіку».