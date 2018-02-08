Українське життя засудженого за репост росіянина Бубєєва

Жителя російської Твері Андрія Бубєєва засудили до двох років в’язниці за репости. За даними експерта Інституту криміналістики Федеральної служби безпеки Росії, репости Бубєєва в мережі «ВКонтакте» закликали до «порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Зараз Андрій Бубєєв уже на волі і живе з сім’єю в Україні.

П’ятирічний Огнеяр вже два тижні ходить до київського дитсадка. У рідній Твері його прийняти відмовилися.

«Завідувачка зі мною цілком привітно розмовляла, доти, доки не почула моє прізвище. Вона одразу ж закрила журнал, в якому робила відмітки, і сказала, що ви в наш дитячий садок ходити не будете», – розповідає мати Огнеяра Анастасія Бубєєва.

У 2016-му інженера-електрика Андрія Бубєєва Тверський суд Москви відправив за ґрати за статтею «екстремізм». Приводом став репост статті Бориса Стомахіна «Крим – це Україна».

Андрій говорить, що арештові щиро здивувався: Україну він підтримує давно, але політичною діяльністю не займався ніколи.

«Я просто був активним користувачем інтернету і читав для себе. Нікому не відома сторінка в соцмережі, підписана реальним ім’ям, у якої 12 друзів. Ну це взагалі ні про що», – говорить Андрій Бубєєв.

Поки він відбував термін, дружина залишалася одна з сином Огнеяром. Таке ім’я батьки-рідновіри дали йому на честь старослов’янських традицій. Ситуацію посилювала хвороба хлопчика: під час затримання батька він сильно вдарився головою і тимчасово втратив зір.

«На той момент просто жахлива ситуація була. Тобто не тільки в нас батько зник, просто його вирвали з коренем із життя, так ще й дитина постраждала. Наше життя перетворилося на нескінченне очікування стусана згори», – згадує Анастасія Бубєєва.

Наприкінці серпня 2017-го, вийшовши з в’язниці, чоловік одразу ж переїхав із родиною до України.

«Мені судилося опинитися в Україні, тому що я з самого початку знав, що відбувається», – говорить Бубєєв.

Тепер у нього є український паспорт – громадянство відновив, бо народився в Харківській області. За минулі півроку відпочив, поліпшив здоров’я і готовий йти працювати за фахом.

Анастасія Бубєєва займається правозахисною діяльністю. «Ця тема не перестала для мене бути актуальною. Сподіваюся, що надалі зможу підтримувати тих людей, які також перебувають у схожій ситуації», – ділиться вона враженнями.

Із батьками Андрій і Настя особливо не спілкуються – ті не поділяють їхніх поглядів. Але подружжя ні про що не шкодує. Кажуть, в Україні в них з’явилося майбутнє.

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