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08 Лютий 2018, Київ 18:12
Політика

Українське життя засудженого за репост росіянина Бубєєва

Андрій Бубєєв

Жителя російської Твері Андрія Бубєєва засудили до двох років в’язниці за репости. За даними експерта Інституту криміналістики Федеральної служби безпеки Росії, репости Бубєєва в мережі «ВКонтакте» закликали до «порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Зараз Андрій Бубєєв уже на волі і живе з сім’єю в Україні.

П’ятирічний Огнеяр вже два тижні ходить до київського дитсадка. У рідній Твері його прийняти відмовилися.

«Завідувачка зі мною цілком привітно розмовляла, доти, доки не почула моє прізвище. Вона одразу ж закрила журнал, в якому робила відмітки, і сказала, що ви в наш дитячий садок ходити не будете», – розповідає мати Огнеяра Анастасія Бубєєва.

У 2016-му інженера-електрика Андрія Бубєєва Тверський суд Москви відправив за ґрати за статтею «екстремізм». Приводом став репост статті Бориса Стомахіна «Крим – це Україна».

Андрій говорить, що арештові щиро здивувався: Україну він підтримує давно, але політичною діяльністю не займався ніколи.

«Я просто був активним користувачем інтернету і читав для себе. Нікому не відома сторінка в соцмережі, підписана реальним ім’ям, у якої 12 друзів. Ну це взагалі ні про що», – говорить Андрій Бубєєв.

Поки він відбував термін, дружина залишалася одна з сином Огнеяром. Таке ім’я батьки-рідновіри дали йому на честь старослов’янських традицій. Ситуацію посилювала хвороба хлопчика: під час затримання батька він сильно вдарився головою і тимчасово втратив зір.

«На той момент просто жахлива ситуація була. Тобто не тільки в нас батько зник, просто його вирвали з коренем із життя, так ще й дитина постраждала. Наше життя перетворилося на нескінченне очікування стусана згори», – згадує Анастасія Бубєєва.

Наприкінці серпня 2017-го, вийшовши з в’язниці, чоловік одразу ж переїхав із родиною до України.

«Мені судилося опинитися в Україні, тому що я з самого початку знав, що відбувається», – говорить Бубєєв.

Тепер у нього є український паспорт – громадянство відновив, бо народився в Харківській області. За минулі півроку відпочив, поліпшив здоров’я і готовий йти працювати за фахом.

Анастасія Бубєєва займається правозахисною діяльністю. «Ця тема не перестала для мене бути актуальною. Сподіваюся, що надалі зможу підтримувати тих людей, які також перебувають у схожій ситуації», – ділиться вона враженнями.

Із батьками Андрій і Настя особливо не спілкуються – ті не поділяють їхніх поглядів. Але подружжя ні про що не шкодує. Кажуть, в Україні в них з’явилося майбутнє.

Матеріал повністю – на сайті спецпроекту «Настоящее время»

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