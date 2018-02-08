У Росії почали зачистку безпритульних тварин перед чемпіонатом світу з футболу

Антон Захаров

За даними зоозахисників, на вилов та евтаназію собак міст-учасників чемпіонату світу з футболу 2018 року Росія виділила 110 мільйонів рублів. Фахівці вважають, що за ці гроші проблему вуличних тварин можна було б вирішити гуманними способами. Але в Сочі надали перевагу тому, щоб вчинити так само, як і перед Олімпіадою-2014.

До чемпіонату світу з футболу в Росії залишилося трохи більше ніж чотири місяці. Але тварини-безхатченки – досі одна з головних проблем Сочі, де відбудуться відразу п’ять матчів турніру.

Місцеві зоозахисники запевняють: щоб очистити місто від безпритульних собак, влада обрала ті ж методи вирішення питання, що і напередодні Олімпіади.

Стріляють отрутою, і тварина помирає на місці

«Стріляють отрутою, і тварина помирає на місці. Це у нас відбувалося завжди, і відбувається зараз, – розповідає зоозахисниця Катерина Гонтарєва. – У нас тут дуже багато зоозахисників. Ми завжди раді піти на діалог з нашою владою, але влада від нас просто відмахується».

Фахівці спрогнозували масове вбивство собак в Сочі та інших містах, коли на сайтах держзакупівель почали з’являтися десятки «живодерських» тендерів щодо вилову бездомних тварин. У їхніх назвах нерідко фігурують слова «утилізація» і «евтаназія».

За даними зоозахисників, держава готова витратити на ці цілі щонайменше 110 мільйонів рублів (нині це понад 51 мільйон гривень). Але в сочинській адміністрації запевняють, що собак із вулиць прибирають гуманними методами.

«У нас у Сочі був створений притулок, в якому сьогодні утримується близько 600 собак. Чотири некомерційні організації здійснюють діяльність у цьому притулку – догляд і ветеринарне лікування», – розповідає Андрій Платонов, директор департаменту охорони навколишнього середовища Сочі.

Але, за словами співробітниці одного з притулків Дар’ї Льовіної, зникати з вулиць почали навіть стерилізовані тварини.

​ «Я була свідком: я годувала зграю собак, прищеплювала їх. Ми за ними стежили, вже хотіли їх стерилізувати. Але потім, в один момент, вони несподівано зникли, – розповідає Дарина. – Куди вони зникли? Усім було зрозуміло, що їх отруїли».

В одному з найбільших сочинських притулків для тварин-безхатченків кажуть, що їм допомога від влади надходить тільки на словах. Навіть на дикт для собачих будок гроші дають спонсори, а не влада. Ситуацію могла б виправити адресна міська програма вилову і стерилізації безпритульних тварин. Але її, за словами зоозахисників, треба було ухвалювати ще кілька років тому.

«У нас, слава богу, є притулок, але цього недостатньо. Повинна бути програма стерилізації, – підкреслює директор притулку «ПовоДог» Надія Майборода. – Люди повинні знати, що бездомну тварину буде стерилізовано в клініці взагалі безкоштовно, а домашню – за мінімальні гроші. Тим самим ми зменшимо чисельність бездоглядних тварин в місті».

Фахівці кажуть, що гроші, які держава готова заплатити за очистку міст чемпіонату світу-2018 від безпритульних тварин, можна витратити набагато ефективніше і гуманніше: на стерилізацію, вакцинацію та утримання собак у розплідниках. На одного вуличного пса, за їхніми підрахунками, потрібно від 6 до 9 тисяч рублів. Але, бачачи небажання влади працювати спільно, зоозахисники збирають підписи під закликом бойкотувати чемпіонат світу в Росії.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»