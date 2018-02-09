У США подолали кризу з фінансуванням уряду, Трамп підписав закон

Президент США Дональд Трамп заявив 9 лютого про підписання раніше схваленого обома палатами Конгресу законопроекту, який завершує короткий період припинення роботи американських урядових інституцій.

Палата представників і Сенат проголосували на підтримку рішення про додаткове виділення 400 мільярдів доларів, що, як очікується, призведе до зростання дефіциту бюджету США до рівня близько одного трильйона доларів на рік.

Призупинення роботи уряду, яке тривало менше доби, було другим за три тижні. 19 січня уряд США було закрито на три дні після того, як Білий дім і Конгрес не змогли досягти згоди щодо законопроекту про фінансування.

Уряд відновив роботу 23 січня, незабаром після того, як обидві палати Конгресу США санкціонували тимчасовий режим фінансування.

Останнє призупинення роботи було п’ятим упродовж чверті століття.