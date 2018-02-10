Річниця обстрілу Краматорська: волонтери встановили пам’ятник загиблим (рос.)

Третью годовщину обстрела города отметили в Краматорске. 10 февраля 2015 года по центру города и аэродрому выпустили 32 ракеты из системы залпового огня «Смерч». Тогда погибли 17 военных и мирных жителей, десятки были ранены. Многие здания в городе восстановлены, но люди забывают о том событии. Сегодня волонтеры и общественные деятели открыли в центре города мемориал на месте падения одной из ракет.

Мы не понимаем, за что снаряды падают на город, на гражданских людей

Ракетный обстрел Краматорска в 2015-м году стал полной неожиданностью. Совершенно мирный город, находящийся вдалеке от боевых действий стал целью для реактивной артиллерии. На центральные улицы и местный аэродром упали 32 ракеты системы залпового огня «Смерч». Одна из них взорвалась в нескольких мерах от детского сада. Малышей по случайности увели с прогулки раньше обычного.

«Мы сбрасывали детей, у нас были двухэтажные кровати. Мы их сбрасывали, в чем были. В трусиках, в маечках, укутывали и всех спускали на первый этаж. Дети, бежали и от страха рвали», – вспоминает заведующая детским садов №88 Наталья Трунова.

На этом ужасы детей не закончились. Все восемь минут, а именно столько длился обстрел, ракеты пролетали над зданием детского сада.

Гул стоял просто невероятный. Даже дрожало здание. Вот настолько это было страшно

«Большие снаряды над нами, прямо над нашим зданием летели. Гул стоял просто невероятный. Даже дрожало здание. Вот настолько это было страшно. И представьте, кричали. Был крик детей просто невероятный», – рассказывает завхоз Зоя Комолева.

Горожане до сих пор не понимают, за что их расстреливали мощными 300-милиметровыми ракетами.

«Мы понимаем, если война, и мы понимаем, где враг, где окопы, где оружие. Но мы не понимаем, за что снаряды падают на город, на гражданских людей. И это самое страшное, что может быть на войне», – говорит жительница Краматорска Светлана Чепелева.

Сегодня на месте падения одного из снарядов волонтеры и общественные деятели установили памятник жертвам того обстрела. На месте падения одной из ракет теперь молчаливым напоминанием стоит макет ракеты «Смерч», которая унесла жизни людей. Инициаторы создали памятник за свои средства – без помощи властей.

На создание данного монумента не было израсходовано ни копейки бюджетных денег

«На создание данного монумента не было израсходовано ни копейки бюджетных денег, в том числе муниципальных. Это частично наши средства, частично средства наших партнеров. Монумент на самом деле достаточно быстро мы реализовали. В пределах двух месяцев», – рассказывает инициатор проекта Александр Микитенко.

Митинг-реквием состоялся и в сквере героев. Здесь почтили память погибших минутой молчания, затем пожарные машины включили сирены.

В рамках будущей реконструкции власти города обещают построить часовню в память о невинных погибших краматорчанах.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)