Чи діждеться Україна свого Макрона? (Огляд преси)

Мода на «молоді обличчя» в Україні не приносить очікуваних якісних змін, стверджує «Україна молода». Експерт видання переконує, що головна боротьба на майбутніх виборах розгорнеться між штабами Юлії Тимошенко та Петра Порошенка. Адже політика – надто затратна і системна штука, і всі молоді обличчя на цьому полі виглядають, як діти. Для реальної перемоги на виборах потрібні великі кошти, потрібен базовий електорат і базовий регіон, потрібна розвинена мережа штабів, вихід на ЗМІ і ще багато факторів, а це є найбільше саме в БПП та «Батьківщини». Про те, наскільки «нові обличчя» мають шанс вплинути на політичні розкладки і чи стануть вони панацеєю для України, газета пише в статті «Чи діждемось свого Макрона?»

Газета «День» у статті «Три роки «Мінську-2» переконує, що структура Мінських угод безперспективна. Адже Росія наголошує на проведенні виборів на окупованих територіях, що неодмінно легалізує окупаційну владу і перетворить війну на «заморожений конфлікт». Україна, в свою чергу, вимагає виведення російських військ зі сходу України, а вже потім проведення виборів за українським законодавством. Видання також стверджує, що «нормандський формат» потрібно реформувати, залучивши більше коло посередників та інституцій.

У цьому ж числі журналісти «Дня» розмірковують, чим загрожує уряду та економіці виконання умов четвертого траншу МВФ. У списку вимог, на які погодилась Україна, – підвищення пенсійного віку, скасування багатьох пенсійних пільг, відкритий ринок землі і ще чимало «пунктиків», кожен з яких потенційно може звалити будь-який український уряд. Але на порядку денному зараз стоїть два – створення антикорупційного суду та підняття ціни на природній газ для населення. Газета зазначає, що перед чинною українською владою попереду тонка стежка між економічним колапсом (в разі відмови від співпраці з МВФ) і політичною катастрофою (в разі її продовження). Про ймовірні варіанти йдеться в публікації «Прогулянка над «прірвою»?

Експерт «Газети по-українськи» наголошує: не треба вигадувати колесо, щоб побороти корупцію. Варто усунути її передумови. Інструменти для цього є. Нема волі. І не волі президента, а законодавців, які ухвалюють інколи абсурдні закони, переконує експерт видання, головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він вважає, що Україні треба стати суб’єктом міжнародної політики. А не бути територією і полігоном для експериментів, для випробувань позицій тих чи інших держав. Рахуються з тим, хто сильний. Україні треба стати сильною, наголошує видання.