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Год назад прифронтовое село Курдюмовка Донецкой области практически полностью было разрушено минами. Сейчас в селе заменили крыши, окна, а кое-где даже переложили стены, разрушенные артиллерийским обстрелом. Все это сделано на средства, выделенные японским правительством, которое помогает восстанавливать частные дома вдоль линии разграничения в Донецкой области. Но на этом программа поддержки мирного населения не заканчивается. В следующем году на такие проекты выделят еще 4 миллиона гривен. А областные власти обещают восстанавливать жилье граждан за счет бюджетных средств.

В прифронтовой Курдюмовке, что под Горловкой, до сих пор остаются следы артобстрела.

Год назад поселок разрушили минами. Местная жительница Юлия Новицкая вспоминает, как один из осколков убил ее сына – 15-летнего Сашу.

Он поворачивается спиной к двери – и осколок прямо в сердце попадает

«Он сидел за ноутбуком, где-то в конце поселка упал снаряд, папа встает, с зала выходит и говорит: идите сюда – у нас тут безопасное место только вон сзади в прихожей. И он бежал оттуда, а за ним все вот так вот летело. Все, стекла, все на свете. Он поворачивается спиной к двери – и осколок прямо в сердце попадает», – рассказывает Юлия Новицкая.

Мина взорвалась в метре от дома. Младшая дочь – годовалая Варя – чудом не пострадала. В поселке и сегодня неспокойно. Здесь не стреляют, но звуки разрывов раздаются с каждым днем все ближе.

«Страшно, да. Вчера били хорошо, громко. И все ближе и ближе», – говорит местный житель Алексей Дагаев.

Тем не менее, людям здесь восстанавливают жилье. В большинстве случаев, помогают международные фонды.

Нам троим дали по 10 тысяч

«Нам троим дали по 10 тысяч. Мы восстановили окна, крышу накрыли сами, купили шифер, отремонтировали флигель летний. Наняли людей, нам все сделали», – говорит жительница Курдюмовки Елена Завражная.

Самое сложное – это то, что очень большие нужды

36 домов восстановили благодаря программе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такие проекты не сложно администрировать, но эмоционально это дается с трудом, говорит глава Представительства ООН в Украине Пабло Мате: «Очень тяжело было говорить, я помогу этой семье, а другой – не помогу. Самое сложное – это то, что очень большие нужды. Очень много людей и семей пострадавших, и всегда появляется проблема выбора, кому помочь. Поэтому обычно мы выбираем самые уязвимые семьи».

Деньги на финансирование этого проекта выделили в правительстве Японии. В нынешнем году эту программу решили продлить и выделить на восстановление жилья еще 4 миллиона долларов.

Япония выделит около 4 миллионов долларов

«В этом году правительство Японии предоставит помощь через международные организации людям, пострадавшим от конфликта. Через агентства ООН Япония выделит около 4 миллионов долларов для помощи населенным пунктам вдоль линии разграничения», – уверяет чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми.

В Донецкой областной военно-гражданской администрации рассказывают, что закон не разрешает использовать бюджетные средства для компенсации разрушенного частного жилья. Но чиновники нашли выход: они закупают стройматериалы и восстанавливают поврежденные дома. В минувшем году в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке отремонтировали более трехсот зданий, в 2018-м обещают восстановить более двухсот.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)