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ТОП новини
15 Лютий 2018, Київ 22:41
Зимові Олімпійські ігри 2018
Фоторепортаж: Шостий день зимової Олімпіади
15 Лютий 2018, 19:29
Дисципліни: гірські лижі, біатлон, бобслей, лижні гонки, керлінг, фігурне катання, фристайл, хокей, стрибки на лижах, сноубординг, швидкісне катання на ковзанах
1
Лижний фристайл: Ольга Полюк із України в дії під час кваліфікації з жіночого фристайлу у «Фенікс-парку»
2
Сноубординг: П’єр Вольтер із Франції, Джеррид Гаґ із Австралії, Реґіно Хернандез з Іспанії, Нік Баумгартнер зі США, Мік Дірдорф зі США та Алекс Паллін із Австралії змагаються у чоловічому фіналі зі сноубордингу. П’єр Вольтер виборов золоту медаль, Джеррид Гаґ – срібну, Реґіно Гернандез – бронзову
3
Бобслей: реакція Ромена Генріха та Доріена Готервіля з Франції під час чоловічого парного тренінгу в олімпійському центрі в Пхьончхані
4
Бобслей: Крістофер Спрінґ та Невіль Урайт із Канади під час підготовки в олімпійському центрі в Пхьончхані
5
Гірські лижі: Вікторія Ребенсбурґ із Німеччини в дії під час першого забігу жіночого гігантського слалому
6
Фігурне катання: Альона Савченко та Бруно Массот із Німеччини під час свого виступу у змаганнях з парного фігурного катання у вільному стилі. Пара виборола золоту медаль
7
Хокей: суддя Дженні Гейкіннен (64) із Фінляндії намагається роз’єднати Келлі Паннек (12) зі Сполучених Шататів та Лауру Стейсі (7) із Канади, хокеїсти зчепилися під час третього періоду попереднього туру жіночої хокейної гри. Канада виграла 2-1
8
Біг на лижах: німкеня Сандра Рінґвальд готується до змагань із жіночого фристайлу на дистанції 10 кілометрів у лижному центрі «Альпенсія». Рангільд Гаґа з Норвегії виборола «золото»
9
Керлінг: на фото – камінь під час чоловічих змагань з керлінгу між Норвергією та Канадою
10
Вболівальниці з Північної Кореї та члени оркестру під час виступу на Олімпійських зимових іграх у Південній Кореї
11
Швидкісне катання на ковзанах: Джорріт Берґсма з Нідерландів на шляху за новим Олімпійським рекордом із чоловічого швидкісного катання на ковзанах на дистанції 10 000 метрів. Він виборов срібну медаль
12
Стрибки на лижах: Алекс Інсем з Італії під час тренувань у лижному центрі «Альпенсія»
13
Біатлон: Мона Брорссон зі Швеції на етапі стрільби під час жіночих індивідуальних змагань з біатлону на дистанції 15 кілометрів. Ганна Еберґ зі Швеції отримала «золото»
14
Біатлон: Йоганнес Сінґнес Бое з Норвегії радіє золоту з чоловічого біатлону, здобутого в індивідуальній гонці на дистанції 20 кілометрів
Пхьончхан 2018
9 – 25 лютого 2018
ЗВЕРНИ УВАГУ
УПЦ (Московського патріархату) в час війни України з Росією
«Треба усвідомити: якщо хочеш Україну, треба вивчати українську мову» – Емма Андієвська
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