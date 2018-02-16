Чи варто було видворяти Саакашвілі з України? (Огляд преси)

Зважаючи на звинувачення Міхеїла Саакашвілі у спробі державного перевороту, його вислання виглядає як сприяння в ухиленні від правосуддя, наголошує газета «Україна молода». Газетярі вважають, що президент зробив помилку, позбувшись опонента. Саакашвілі слід було тримати біля себе. Як організатор протестів він неефективний. Із Європи буде більш дошкульним для Банкової. І, на жаль, паплюжитиме міжнародний імідж України, наголошує видання. До того ж, сподівання, що з висилкою Саакашвілі протестний рух зійде нанівець, марні. Насправді він радикалізується, переконує експерт газети. Раніше багато притомних активістів не приєднувалися до акцій лише через те, що там був Міхо. Тепер ніша вільна. На місце лідера опозиції вибудувалася черга. Конкретні прізвища газета називає в статті «Акції протесту набиратимуть сили».

На тлі затримання Геннадія Труханова в Одесі почали «вилазити з шаф» політичні скелети, констатує газета «Україна молода». Так, різко активізувався колишній мер Едуард Гурвіц, який закликав відсторонити Труханова від виконання обов’язків міського голови. Експерти видання вважають, що мера рано списувати в запас. Адже довести його провину в службовій недбалості, а тим більше в розкраданні бюджетних коштів і зловживанні службовим становищем майже неможливо. До того ж, напередодні президентських і парламентських виборів Адміністрація президента не зацікавлена у зміні міського голови і пов’язаних із цим конфліктах, які неминуче виникнуть. Адже у місті немає політика, на якого владі можна було б зробити ставку. Навіть якщо припустити, що в місті був би реальний конкурент Труханову і його якимось дивом вдалося б зробити мером, все одно йому довелося б працювати з «протруханівською» міською радою, яка легко могла б заблокувати його роботу, переконує експерт газети у публікації «Оце ТРУХАНуло!».

«Газета по-українськи» стверджує, що із Геннадієм Трухановим попрацюють, бо він – людина багата і зрозуміє матеріальні запити. Його планують «перетрусити», а не посадити. Після цього він повернеться на свою посаду. Експерт видання політолог Віктор Небоженко проводить аналогію із «загрозою» ув'язнити колишнього секретаря Київської міськради Олеся Довгого. Торік Антикорупційна прокуратура закрила справу проти нього, незважаючи на звинувачення у завданих збитках державі на суму понад 80 мільйонів гривень. Про те, кому ще з політиків вдалось уникнути покарання, розповідає «Газета по-українськи».

Національна поліція України має тепер всі можливості для ефективної роботи, адже в уряді грошей на правоохоронців не шкодують, стверджує газета «Україна молода». Крім того, чимало допомагають i західні колеги. Черговим траншем із-за кордону для українських правоохоронців стало і обладнання для Управління кримінального аналізу. Про те, як воно зможе стати в нагоді Нацполіції, йдеться в публікації «Аналітика – проти криміналу».