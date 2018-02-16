Біатлоністка Джима не змагатиметься у мас-старті на Олімпіаді: хто винен?

Український біатлон продовжує вражати. Крім того, що спортсмени виступають не в оптимальній формі –​ проблеми з влучністю та швидкістю; так ще й надії українських вболівальників руйнують звичайною халатністю. Хотіли, як краще, а виявилось, як завжди. Саме так можна охарактеризувати ситуацію з Юлією Джимою. Спортсменка не братиме участі в гонці 17 лютого –​ мас-старт. Хто винен? Радіо Свобода пропонує розібратися в цій ситуації.

Вже в суботу відбудеться мас-старт у жіночому біатлоні. Проте від України виступатимуть лише сестри Семеренко.

За правилами, у мас-старті беруть участь 30 спортсменок: біатлоністки, які посіли 1–15 місця в рейтингу за виступами в Кубку світу, та ще 15 призерок гонок у Пхьончхані, або атлетки, які набрали сумарно найбільшу кількість очок за спринт, гонку переслідування й індивідуальну гонку.

Юлія Джима у світовому рейтингу була 16-ю. Тобто за крок до офіційної путівки в мас-старт. Єдиний шанс потрапити до цієї гонки – це високі результати на Олімпіаді.

Проте, напередодні жіночого спринту президент федерації біатлону України Володимир Бринзак у коментарі XSPORT казав, що Джима пропустить першу гонку: «Юля хоче зосередитися на індивідуальній гонці та мас-старті».

Але Джима ще не в списках мас-старту, бо спортсменка 16-а.

Скоріше за все, сподівались, що через дискваліфікацію росіянки Катерини Юрлової-Перхт, яка посідала 12-е місце, українка автоматично підіймається на таку важливу одну щабель. Вона в топ-15. Але коли опублікували склад учасниць мас-старту, з українок були лише сестри Семеренко. А де Джима?

Організатори просто нікому не віддали місце дискваліфікованої росіянки. Залишили 14 представниць. А Джима вже не взяла участь у спринті та в гонці переслідування, і втратила такі важливі бали.

За словами президента федерації біатлону України Володимира Бринзака, неправильну інформацію він дізнався від тренера.

«Він подумав, що тут така процедура, як на Кубку світу, а на Олімпійських Іграх зовсім по-інакшому… Але, навіть, якби ми знали, що Джима не відібралась до мас-старту, вона навряд чи би стартувала в спринті. Вона була не готова до тієї гонки. Вона прийняла рішення разом із тренером, я не втручався. Вирішили, що боротися за медалі було неможливо після хвороби. Це був тільки шостий день, як спустилися з гір у Казахстані, ще не пройшли акліматизацію. Було ризиковано бігти в той день, щоби потім це не вплинуло на виступи в інших гонках», – казав Бринзак.

В українки залишався останній шанс, завершити індивідуальну гонку в п’ятірці кращих, казав старший тренер жіночої біатлонної збірної України Урош Велепець.

«Джима – 16-а в загальному заліку Кубка світу й не зможе стартувати у мас-старті за квотою топ-15. Є шанс набрати бали в індивідуальній гонці, але потрібно бути мінімум у топ-5», – казав Урош Велепець.

Юлія Джима в індивідуальній гонці фінішувала двадцята, і не потрапляє до мас-старту. Це третя дисципліна, де не змагатиметься лідер збірної України з біатлону.

А українські прихильники біатлону в суботу з 13:00 вболіватимуть за сестер Семеренко. У чоловічому біатлоні – жодного представника у цьому виді.