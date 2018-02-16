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16 Лютий 2018, Київ 23:17
Зимові Олімпійські ігри 2018

Фоторепортаж: Сьомий день зимової Олімпіади

16 лютого 2018 року

Дисципліни: гірські лижі, біатлон, бобслей, лижні перегони, керлінг, фігурне катання, фристайл, хокей, скелетон, стрибання на лижах, сноубординг, швидкісне катання на ковзанах
Скелетон: українець Владислав Гераскевич гальмує наприкінці змагань із чоловічого скелетону&nbsp;
1 Скелетон: українець Владислав Гераскевич гальмує наприкінці змагань із чоловічого скелетону 
Фристайл: Ганна Гускова з Білорусі розминається перед жіночим фіналом фристайлу у &laquo;Фенікс-парку&raquo;
2 Фристайл: Ганна Гускова з Білорусі розминається перед жіночим фіналом фристайлу у «Фенікс-парку»
Дівчата, які роздають нагороди на церемонії переможців, спостерігають за спортсменами під час фіналу з чоловічого скелетону&nbsp;
3 Дівчата, які роздають нагороди на церемонії переможців, спостерігають за спортсменами під час фіналу з чоловічого скелетону 
Сноубординг. Зліва направо: бронзова медалістка Ева Самкова з Чехії, золота медалістка Мікела Мойолі з Італії, срібна медалістка Де Соуза Мебіль Жюлі Перейра з Франції та Хлоя Треспо з Франції минають фінішну пряму під час жіночого фіналу зі сноубордингу у &laquo;Фенікс-парку&raquo;
4 Сноубординг. Зліва направо: бронзова медалістка Ева Самкова з Чехії, золота медалістка Мікела Мойолі з Італії, срібна медалістка Де Соуза Мебіль Жюлі Перейра з Франції та Хлоя Треспо з Франції минають фінішну пряму під час жіночого фіналу зі сноубордингу у «Фенікс-парку»
Стрибки на лижах: Вільям Роудс зі США під час чоловічих індивідуальних змагань зі стрибків на лижах ву лижному центрі &laquo;Альпенсія&raquo;&nbsp;
5 Стрибки на лижах: Вільям Роудс зі США під час чоловічих індивідуальних змагань зі стрибків на лижах ву лижному центрі «Альпенсія» 
Дівчатка зібрали десятки жовтих ведмедиків Вінні-Пу, якими закидали лід після виступу японця Юзуру Ханью з короткою програмою чоловічого індивідуального фігурного катання. Фігурист отримав найвищу кількість балів. А ведмедик Пу, як кажуть, є улюбленим маскотом фігуристів
6 Дівчатка зібрали десятки жовтих ведмедиків Вінні-Пу, якими закидали лід після виступу японця Юзуру Ханью з короткою програмою чоловічого індивідуального фігурного катання. Фігурист отримав найвищу кількість балів. А ведмедик Пу, як кажуть, є улюбленим маскотом фігуристів
Фігурне катання: японець Юзуру Ханью змагається в чоловічому одиночному катанні з короткою програмою. Юзуру виграв золоту медаль у цій дисципліні під час зимової Олімпіади у Сочі в 2014 році&nbsp;
7 Фігурне катання: японець Юзуру Ханью змагається в чоловічому одиночному катанні з короткою програмою. Юзуру виграв золоту медаль у цій дисципліні під час зимової Олімпіади у Сочі в 2014 році 
Гірські лижі: Венді Голденер із Швейцарії змагається в жіночому слаломі. Вона виборола &laquo;срібло&raquo;
8 Гірські лижі: Венді Голденер із Швейцарії змагається в жіночому слаломі. Вона виборола «срібло»
Хокей: хокеїсти з Росії скупчилися під час матчу зі Словенією у чоловічому попередньому турнірі. Росіяни виграли 8:2
9 Хокей: хокеїсти з Росії скупчилися під час матчу зі Словенією у чоловічому попередньому турнірі. Росіяни виграли 8:2
Хокей: Раєн Стоу зі США вітається з фанами після того, як команда Сполучених Штатів виграла у Словаччини 2:1 у чоловічому попередньому турнірі&nbsp;
10 Хокей: Раєн Стоу зі США вітається з фанами після того, як команда Сполучених Штатів виграла у Словаччини 2:1 у чоловічому попередньому турнірі 
Швидкісне катання на ковзанах: Наталія Вороніна з Росії та Мартіна Саблікова з Чеської Республіки під час фіналу жіночих змагань на дистанції 5000 метрів. Саблікова виборола &laquo;срібло&raquo;, Вороніна&nbsp;&ndash; &laquo;бронзу&raquo; &nbsp;
11 Швидкісне катання на ковзанах: Наталія Вороніна з Росії та Мартіна Саблікова з Чеської Республіки під час фіналу жіночих змагань на дистанції 5000 метрів. Саблікова виборола «срібло», Вороніна – «бронзу»
 
Лижні перегони. З ліва направо: срібний медаліст Сімен Геґштад Криґер із Норвегії, золотий Даріо Колоня зі Швейцарії та бронзовий Деніс Спіцов із Росії після чоловічого фіналу з лижних гонок на дистанції 15 кілометрів
12 Лижні перегони. З ліва направо: срібний медаліст Сімен Геґштад Криґер із Норвегії, золотий Даріо Колоня зі Швейцарії та бронзовий Деніс Спіцов із Росії після чоловічого фіналу з лижних гонок на дистанції 15 кілометрів

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