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Право на дію | Буткевич проти Росії: що означає рішення ЄСПЛ у його справі для роботи журналістів під час протестів?
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ТОП новини
16 Лютий 2018, Київ 23:17
Зимові Олімпійські ігри 2018
Фоторепортаж: Сьомий день зимової Олімпіади
16 Лютий 2018, 21:20
16 лютого 2018 року
Дисципліни: гірські лижі, біатлон, бобслей, лижні перегони, керлінг, фігурне катання, фристайл, хокей, скелетон, стрибання на лижах, сноубординг, швидкісне катання на ковзанах
1
Скелетон: українець Владислав Гераскевич гальмує наприкінці змагань із чоловічого скелетону
2
Фристайл: Ганна Гускова з Білорусі розминається перед жіночим фіналом фристайлу у «Фенікс-парку»
3
Дівчата, які роздають нагороди на церемонії переможців, спостерігають за спортсменами під час фіналу з чоловічого скелетону
4
Сноубординг. Зліва направо: бронзова медалістка Ева Самкова з Чехії, золота медалістка Мікела Мойолі з Італії, срібна медалістка Де Соуза Мебіль Жюлі Перейра з Франції та Хлоя Треспо з Франції минають фінішну пряму під час жіночого фіналу зі сноубордингу у «Фенікс-парку»
5
Стрибки на лижах: Вільям Роудс зі США під час чоловічих індивідуальних змагань зі стрибків на лижах ву лижному центрі «Альпенсія»
6
Дівчатка зібрали десятки жовтих ведмедиків Вінні-Пу, якими закидали лід після виступу японця Юзуру Ханью з короткою програмою чоловічого індивідуального фігурного катання. Фігурист отримав найвищу кількість балів. А ведмедик Пу, як кажуть, є улюбленим маскотом фігуристів
7
Фігурне катання: японець Юзуру Ханью змагається в чоловічому одиночному катанні з короткою програмою. Юзуру виграв золоту медаль у цій дисципліні під час зимової Олімпіади у Сочі в 2014 році
8
Гірські лижі: Венді Голденер із Швейцарії змагається в жіночому слаломі. Вона виборола «срібло»
9
Хокей: хокеїсти з Росії скупчилися під час матчу зі Словенією у чоловічому попередньому турнірі. Росіяни виграли 8:2
10
Хокей: Раєн Стоу зі США вітається з фанами після того, як команда Сполучених Штатів виграла у Словаччини 2:1 у чоловічому попередньому турнірі
11
Швидкісне катання на ковзанах: Наталія Вороніна з Росії та Мартіна Саблікова з Чеської Республіки під час фіналу жіночих змагань на дистанції 5000 метрів. Саблікова виборола «срібло», Вороніна – «бронзу»
12
Лижні перегони. З ліва направо: срібний медаліст Сімен Геґштад Криґер із Норвегії, золотий Даріо Колоня зі Швейцарії та бронзовий Деніс Спіцов із Росії після чоловічого фіналу з лижних гонок на дистанції 15 кілометрів
Пхьончхан 2018
9 – 25 лютого 2018
ЗВЕРНИ УВАГУ
США: у справі про втручання у вибори обвинувачення висунули 13 росіянам
УПЦ (Московського патріархату) в час війни України з Росією
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