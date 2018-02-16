Фоторепортаж: Сьомий день зимової Олімпіади

4 Сноубординг. Зліва направо: бронзова медалістка Ева Самкова з Чехії, золота медалістка Мікела Мойолі з Італії, срібна медалістка Де Соуза Мебіль Жюлі Перейра з Франції та Хлоя Треспо з Франції минають фінішну пряму під час жіночого фіналу зі сноубордингу у «Фенікс-парку»