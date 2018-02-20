Несподіване зізнання у Кремлі: Путін захворів

Путін захворів, повідомили в Кремлі. І це подія екстраординарна, адже за весь період свого перебування на посаді російський президент рідко говорив про хвороби, а більше про «залізне здоров’я». Востаннє таке було 2013 року. Що цього разу: раптова хвороба чи щось серйозніше?

Минулого тижня президент Росії несподівано скасував усі публічні зустрічі. На сайті Кремлін.ру останнє відео з Путіним датоване 12 лютого. На ньому президент Росії проводить чаювання із переможцями конкурсу управлінців.

«Я думаю, що зробимо так, щоб це було… щоб це було не раз… щоб це було… не одноразова подія...» – затинаючись говорив на цій зустрічі російський президент. Володимир Путін там виглядає втомленим, розгубленим, говорить сиплим голосом та кашляє. А після цього він зникає на цілих три дні.

«Президент застудився, серйозних захворювань нема, він продовжує працювати», – поспішив повідомити речник Кремля Дмитро Пєсков.

Але це не перше раптове зникнення Путіна. Наприклад, 2017-го він зник на цілий тиждень, після візиту до Абхазії 8 серпня. Тоді навіть журналісти кремлівського пулу дивувались активності офіційного сайту президента Росії. Путіна ніхто не бачив, але на сайті щодня з'являлись повідомлення про робочі зустрічі із урядниками. Такі «новини» називають «консервами», тобто, підготовленими заздалегідь.

Уперше про існування подібних заготовок заговорили під час зникнення Путіна у березні 2015-го. Тоді ведуча телеканалу «Росія-24» розповіла про зустріч Путіна з президентом Киргизстану за два дні до самої зустрічі. Цю новину тоді назвали «вістями з майбутнього», а блогери почали регулярно помічати розбіжності із датами офіційних заходів. Для порівняння, 11 березня прес-служба Кремля публікує повідомлення про зустріч Путіна із губернатором Карелії, а от у карельській пресі про цю зустріч писали ще 5 березня.

13 березня Путін, пише «Кремлін.ру», зустрівся з головою верховного суду Росії. Однак, на фото в новині видно годинник, який ще два дні тому подарували від Путіна главі Чечні Рамзану Кадирову.

Тиждень «консервів» на телебаченні у березні 2015 року й інтернет вибухнув повідомленнями про «палацовий переворот» у Кремлі, мікроінсульт, який, ймовірно, пережив Путін, та навіть про його раптову смерть. А от таблоїд «Блік» наполягав: Путін живий і перебуває у Швейцарії, де народжує, начебто, його дитину колишня гімнастка Аліна Кабаєва.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у 2015-му ці версії назвав «весняним загостренням фантазії» та наполіг – президенту не обов'язково проводити публічні зустрічі.

«Лише починає пахнути весною, починається загострення. Комусь ввижається відставка Сєчіна, комусь – відставка уряду, а хтось декілька днів не бачить у телевізорі президента Путіна», – жартував тоді Пєсков.

Але російські журналісти помітили, що Кремль намагається ховати той факт, що президент Росії взагалі може хворіти. Перельоти зі стерхами, поїздки з голими плечима на коні, заглиблення на дно Чорного моря, заняття дзюдо… На матеріалах, що розповсюджує кремлівська прес-служба, Путін випромінює здоров'я та силу. Однак, журналісти неодноразово помічали ознаки хвороби у президента Росії. Є відео, де видно, що він кульгає на саміті АТЕС у Владивостоці або на заході із патріархом Кирилом.

Тоді прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що у Путіна є стара травма і вона періодично йому дошкуляє. Версії виникнення травми були різними – від польотів зі стерхами до падіння з коня. Президент Білорусі Олександр Лукашенко навіть висунув альтернативну версію: «Я знаю, що в нього проблема. Він любить дзюдо. Він підняв хлопця, виконав кидок і травмував хребет».

Те, що минулого тижня прес-секретар Путіна Пєсков уперше без затримки повідомив про хворобу президента є переломним моментом, пише московський кореспондент британського видання The Іndependent Олівер Керролл.

«Здавалося, Путін поборов старіння. Російський народ втомився бачити своїх лідерів на смертному одрі. Але зараз президентові 65 років і будь-який період, витрачений на відпустку за хворобою, може змінити свою думку росіян про нього», – вважає журналіст.

Більше того, близькі до Кремля джерела видання The Independent припускають навіть практично неймовірне – погіршення здоров'я Путіна може змусити його відмовитись від четвертої президентської кампанії.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».