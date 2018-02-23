«Путін для них ікона»: у Росії діти малюють ВВП

Єлизавета Маєтна

Чим ближче до президентських виборів-2018, тим більше креативу у прихильників чинного керівника Росії: у школах малюють листівки на тему виборів, телевізійники відбирають підлітків для зйомок у передвиборчих роликах, а в соціальних мережах вирішують, хто виграє у всеросійському конкурсі «Діти малюють президента Путіна».

Організатори останнього заходу гарантують, що переможених не буде: усі учасники отримають комплект патріотичної атрибутики у вигляді нагрудних значків з російським триколором і з зображенням самого ВВП. П’ятьох переможців чекають не тільки цінні призи та дипломи.

«У разі обрання Володимира Путіна на новий термін вони зможуть привітати його з перемогою, подарувавши йому свої малюнки», – мовиться в положенні про конкурс, так само до малюнка «можна буде докласти свій лист-звернення».

​Цей конкурс придумав очільник «Інфраструктури благодійності» Сергій Володін. Він каже, що сам проект ніяк не пов’язаний із прийдешніми президентськими виборами і тим більше не є агітацією, бо його мета – «творчо зобразити чинного президента Росії Володимира Володимировича Путіна», а придумав він його ще рік тому. У конкурсі можуть узяти участь діти від 5 до 17 років, переможців визначать відкритим голосуванням в інтернеті, яке закінчиться 18 березня 2018 року.

​Усього на конкурс надіслали 450 малюнків. Володін каже: думав, що їх буде набагато більше, наприклад, на інший конкурс малюнка «Червона книга руками дітей», який теж зараз триває, надійшло понад сім тисяч малюнків.

Сюжетів із Путіним, відверто скажемо, небагато: в основному діти зображують його на тлі російського прапора.

​Або кремлівської стіни.

​Або без зайвого фону.

​На сотнях намальованих дітьми портретів, представлених на всеросійському конкурсі, ВВП практично ніде не усміхається. Як правило, він суворий і рішучий, готовий у потрібний момент віддати потрібний наказ, наприклад, як на малюнку 13-річної Серафими Чапової.

​Але є й інші роботи, які говорять про те, що Путін не тільки символ держвлади, а й усе людське йому теж не чуже. Судячи з них, російські діти в курсі захоплень чинного президента. Багато хто знає, що Путін дуже любить риболовлю, тому його охоче зображують то з вудкою на березі, то з вже зі спійманою щукою.

​А ще він захоплюється гірськими лижами.

​Путін любить тварин, грає в хокей, будує велику Росію і Кримський міст, вручає нагороди, зустрічається зі звичайними громадянами і проводить чемпіонат світу з футболу. Усі ці сюжети, намальовані дітьми, представлені на конкурсі.

​«Особисто мені всі творчі роботи, надіслані на конкурс, дуже подобаються, – каже Володін. – Жодних пояснень від дітлахів, на кшталт за що вони люблять Путіна або чому вважають його хорошим президентом, ми не просили. Це моя особиста ініціатива, і вона ніяк не узгоджена з адміністрацією президента. Ми не обіцяли, що переможці зможуть зустрітися з Путіним, якщо він переможе на нових виборах, але роботи переможців, роздруковані у великому форматі, ми йому обов’язково передамо».

​Організатор конкурсу запевняє, що незважаючи на те, що проведений ним конкурс закінчиться якраз у день виборів, він не має ніякого стосунку до передвиборчої агітації.

«Путін – чинний президент, на час кампанії повноваження з себе не знімав, ну і як нам було діяти, якщо ми дійсно хочемо підбити певний підсумок його роботи?» – дивується Володін.

Але на «недитячу» дитячу активність у період президентської кампанії звернули увагу навіть у Центрвиборчкомі Росії. Очільниця ЦВК Елла Памфілова виступила з вимогою припинити залучення учнів російських шкіл до передвиборчих заходів. За її словами, співробітники Центрвиборчкому зібрали інформацію про всі відомі факти неправомірного проведення агітації.

Як правило, проводяться такі заходи під цілком пристойним приводом. Як, наприклад, в одній зі шкіл Пишми Свердловської області. Конкурс мав назву «Я малюю вибори, я роблю свій вибір», малювати, щоправда, виявилося, можна тільки Путіна, говорить депутат обласних законодавчих зборів Олександр Івачов. Коли одна з учениць намалювала кандидата від КПРФ Павла Грудініна, то отримала різке зауваження від своєї вчительки, депутат із цього приводу вже направив скаргу до прокуратури.

​«Заяву Панфілової можна розглядати як непряме засудження залучення дітей до передвиборчої агітації, хоча організатори таких конкурсів скажуть, що ніякої агітації тут немає. Не виключаю, що вони вирішили, що ці дитячі малюнки – найпростіший спосіб звернути на себе увагу Путіна. Можливо, взагалі все це задумано лише для одного глядача. Але Путін про це точно не просив», – упевнений голова російської Політичної експертної групи Костянтин Калачов.

​

Фактично конкурс малюнків – це фоновий і мобілізаційний проект. Адже там не просто малюють, є і пов’язане з днем голосування продовження – обіцянка, що малюнки та листи-звернення дітей дійдуть до самого президента

За словами політолога, Путін і діти – це дуже електоральна тема: «Любов до дітей – це те, що нас усіх об’єднує. У пошуку об’єднавчих цінностей перше, що спадає на думку, – ставлення до дітей. У країні, де більшість виборців, які беруть участь у виборах, – це жінки середнього і старшого віку, тема любові кандидата до дітей безпрограшна. Але тут інша історія. Тут тема любові дітей до Путіна. Підхід у два дотики – діти люблять Путіна, батьки люблять дітей. На виході – батьки, які голосують за Путіна. Як каже моя мама: «Я, синку, проголосую за Путіна, щоб у тебе і твоїх дітей усе було добре». А син у два роки, показуючи на фото тата, каже: «Путін!» Фактично конкурс малюнків – це фоновий і мобілізаційний проект. Адже там не просто малюють, є і пов’язане з днем голосування продовження – обіцянка, що малюнки та листи-звернення дітей дійдуть до самого президента».

​Відомий художник-карикатурист Олексій Мерінов каже, що після перегляду цих дитячих малюнків йому «терміново захотілося випити за своє щасливе дитинство».

«Бо нікому з тодішніх «політруків і замполітів» і на думку не могло спасти влаштувати такий цирк – дати дітям на розтерзання «дорогого товариша» Брежнєва Леоніда Ілліча. Уявляю, як реготала б країна над десятками мимоволі намальованих шаржів із бровами, – пояснює художник. – А з іншого боку – відчуваю легку заздрість і тривогу за появу в недалекому майбутньому, якщо так і далі піде, цілої плеяди талановитих карикатуристів-суперників. А, втім, отримав масу позитивних емоцій і в чудовому настрої розглядав ці шедеври».

​Інший відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін каже, що негативно ставиться до таких дитячих конкурсів.

«Якісь ініціативні чиновники прагнуть показати своє вірнопідданство за рахунок дітей», – вважає він.

Практично у всіх конкурсних роботах Путін зображений один, без сім’ї, навколо нього немає нікого, немає поруч і цих дітей-учасників конкурсу, вони себе поруч із Путіним навіть не уявляють, це багато про що говорить. Аналогічні портрети я бачила в тюрмах у вигляді татуювань у засуджених, у них такий малюнок на грудях або на руці означає якусь включеність у вибори головного «пахана

Дитячий психолог Ольга Маховська, вивчивши конкурсні роботи, дійшла висновку, що Путін для дітей як ікона, якийсь символ сам по собі, нежива модель.

«У роботі з дітьми ми часто просимо намалювати свою сім’ю, за цими роботами відразу помітно, хто з дорослих яке місце займає в житті дитини, без кого вона не уявляє свого життя. Практично у всіх конкурсних роботах Путін зображений один, без сім’ї, навколо нього немає нікого, немає поруч і цих дітей-учасників конкурсу, вони себе поруч із Путіним навіть не уявляють, мене це найбільше засмутило, для психолога це багато про що говорить, – говорить Маховська (з 450 малюнків менш ніж десять таких, де Путін не один – ред.). – Аналогічні портрети я бачила в тюрмах у вигляді татуювань у засуджених, у них такий малюнок на грудях або на руці означає якусь включеність у вибори головного «пахана».

​За словами Маховської, вибір тем для малюнків, у більшості випадків підказаний, очевидно, батьками або педагогами, показує, що президент для них давно став радше риторичною фігурою, ніж живою людиною.

Практично на всіх надісланих роботах Путін позбавлений своїх психологічних особливостей, він абсолютний авторитет, навіть маска

«Зовсім немає простих дитячих малюнків на кшталт «Путін і я п’ємо чай», або разом граємо в комп’ютерну гру або лото, а їх могло б бути багато, діти люблять такі сюжети, – говорить психолог. – Практично на всіх надісланих роботах Путін позбавлений своїх психологічних особливостей, він абсолютний авторитет, навіть маска. Якщо чесно, то я не уявляю, що сама сказала б своїй дитині, щоб мотивувати її для участі в такому конкурсі… Мені як дитячому психологові було б цікаво подивитися, що станеться з цими дітьми років так через 10, де вони опиняться, чи будуть вони підтримувати владну партію, чи, навпаки, поїдуть із Росії».

Тож можна сказати, що конкурс на найкращий малюнок Путіна стане початком нової галереї героїв нашого часу

​Організатор конкурсу «Діти малюють президента Путіна» Сергій Володін каже, що надіслані на конкурс роботи надихнули його на нову ідею.

«Ближче до осені оголосимо ще один всеросійський конкурс – запропонуємо дітям намалювати видатних сучасників, навіть самому цікаво, кого вони надішлють. Тож можна сказати, що конкурс на найкращий малюнок Путіна стане початком нової галереї героїв нашого часу», – пояснює він.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської служби Радіо Совбода