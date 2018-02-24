Щоденник Олімпіади: бронзові «кленові», непереможна Естер Ледецька та щасливі кеди

Збірна Канади згадала про свої чемпіонські титули і показала справжній бійцівський характер у матчі за бронзові нагороди, у сноубордингу три сенсаційні перемоги, а українці знову не потрапили до списку кращих. Більш докладно у Щоденнику Олімпіади

Лижний марафон: перемога через 58 років

Український лижник Олексій Красовський змагався в мас-старті на 50 кілометрів. Дистанцію «синьо-жовтий» представник подолав за 2 години 25 хвилин 36,4 секунди й відстав від лідера на 17 хвилин 14,3 секунди, фінішувавши 50-м.

«Золото» здобув Ійво Нісканен. Його результат 2 години 8 хвилин 22,1 секунди. Це друга нагорода вищого гатунку фінського спортсмена. У Сочі-2014 року він переміг у командному спринті. А ось для Фінляндії – це історичне «золото», адже востаннє фіни тріумфували у 1960 році в лижному марафоні.

«Срібло» та «бронзу» здобули російські спортсмени Олександр Большунов та Андрій Ларьков.

Сноуборд: Естер Ледецька – перша олімпійська чемпіонка у двох різних видах спорту

Йорін тер Морс здобула «золото» в ковзанярському спорті, а потім стала третьою в шорт-трековій естафеті. Таким чином спортсменка з Нідерландів стала першою в історії зимових Олімпіад жінкою, яка виборола нагороди у двох різних видах спорту.

Проте чеська спортсменка Естер Ледецька покращила цей показник та встановила свій рекорд. Спочатку вона сенсаційно здобуда «золото» в суперкомбінації серед гірськолижниць, а потім нагадала світові, хто краща сноубордистка в гігантському паралельному слаломі. Таким чином, вона стала першою олімпійською чемпіонкою у двох різних зимових видах спорту.

​«Срібло» здобула Селіна Йорг із Німеччини, яка відстала на 0,46 секунди, а «бронзу» виборола її співвітчизниця – Рамона Хоффмайстер.

Українка Аннамарі Данча в кваліфікації на дві траси витратила 1 хвилину 46,64 секунди й посіла 28-е місце, тож не потрапила до топ-16 спортсменок.

Сноуборд: Гальмаріні покращив свій результат

У паралельному гігантському слаломі «золото» здобув спортсмен зі Швейцарії Невін Гальмаріні. У 2014 році в Сочі він був другим, а тепер став олімпійським чемпіоном. 22-річний кореєць Лі Сан-Го - другий. Він відстав від лідера на 0,43 секунди. Словенець Жан Кошир став третім та повторив своє досягнення Сочі-2014.

Сноуборд: Тутан травмувався, але відновився й переміг

Дисципліна біг-ейр нова в олімпійській програмі, дебютувала саме в Пхьончхані. Першим чемпіоном Ігор серед чоловіків у цьому виді став канадець Себастьєн Тутан, який в сумі за дві кращих спроби отримав 174,25 бали. Цікаво, що цей спортсмен рік тому травмувався під час тренувань – упав на спину. І вже тоді йшла розмова, що Тутан завершить своє кар’єру, проте за цей час канадець відновився та став олімпійським чемпіоном.

«Срібло» здобув американець Кайл Мак, який має у своєму активі 169,75 бала, а третє місце посів представник Великобританіі – Біллі Морган.

Керлінг: щасливе взуття та перемога американців

У матчі за «золото» між збірною США та командою зі Швеції ключовим став восьмий енд, у якому американці виграли з рахунком 5:0. Через велику перевагу збірної США вирішили вже 10-й енд не грати. Тож із рахунком 10:7 американська команда вперше здобуває «золото» Ігор, а дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу збірна Швеції стає другою. «Бронза» на рахунку команди Швейцарії, які вперше залишили без нагород збірну Канади.

Цікаво, що один із американських керлінгістів Тайлер Джордж розповідав про свої щасливі кеди, які не міняв упродовж восьми років. За словами олімпійського чемпіона, зручне взуття дуже важливе в керлінзі. Проте кеди він створив майже сам. Просто побачив одного разу звичайні повсякденні білі кеди в смужку та приклеїв спеціальну тефлонову пластину до підошви.

Тайлер Джордж каже, що вже кілька разів намагався замінити своє взуття, проте інші варіанти не підходили йому – дуже жорсткі.

Серед жінок сьогодні розіграли бронзові нагороди. Матч Японія – Великобританія завершився з рахунком 5:3 на користь японок. Хто стане чемпіоном дізнаємося вже завтра, 25 лютого, у матчі Швеція – Південна Корея.

Гірськолижний спорт: командна першість завершена

Після тривалих виступів в особистих дисциплінах, деякі спортсмени просто відмовилися від участі в командній першості, тож не всі збірні виставили найсильніші склади.

Перемогла збірна Швейцарії, яка мала оптимальний склад: були і лідери, що виступили максимально, і ті, чиї промахи лідери мали змогу перекрити. Тож у фіналі команда Швейцарії виграла у австрійців із рахунком 3:1.

«Бронзу» між собою розіграли команди Норвегії та Франції. Хоча була нічия – 2:2, але враховуючи показник часу, третє місце посіли норвежці.

Ковзанярський спорт: мас-старти відбулися

У мас-старті серед жінок олімпійською чемпіонкою стала Нана Такагі з Японії, яка випередила Бо Рюм Кім з Південної Кореї та голландку Ірен Шутен.

Серед чоловіків спритнішим був Сен-Хун Лі. «Срібло» здобув бельгієць Барт Свінгс, а третім фінішував Коен Фервей із Голандії.

Хокей: збірна Канади все ж таки прокинулася

У матчі за «бронзу» зустрілися збірні Канади та Чехії.

Дев’ятиразові олімпійські чемпіони одразу показали, що без нагород їхати додому їм не можна. Тож уже в першому періоді оформили 3 шайби. На голи від Еббетта, Келлі та Роя чеська збірна відповіла шайбою від Ружички.

У другій 20-хвилинці команди не змогли змінити рахунок, а ось у третьому періоді розпочалася справжня бійня. Спочатку Еббетт оформив дубль і рахунок став 1:4. Ось тоді чехи розізлилися й тут же забили дві шайби. Одну з них, проте, не зарахували. 2:4. Канадці оформили ще дві шайби (Крис Келлі та Вольські) і, здавалося б, із такою різницею уже нічого не може змінитися. Проте в чехів була інша думка, і за останні 5 хвилин вони довели рахунок до 4:6 – двічі забив Червенка. Матч, однак, завершився на користь Канади, яка стала бронзовим призером Олімпійських ігор у Пхьончхані.

Уже завтра відбудеться фінал між російськими хокеїстами та збірною Німеччини.

Росія і допінг: скільки ж можна?

Російську бобслеїстку Надію Сергеєву відсторонили від участі в зимовій Олімпіаді після того, як вона провалила тест на допінг. Про це повідомляє Спортивний арбітражний суд. За повідомленням, у пробі російської атлетки виявили ліки для серця триметазидин, і вона визнала порушення.

Надія Сергєєва та її напарниця Анастасія Кочержова на Олімпіаді в Кореї показали 12-й результат у змаганнях двійок. Раніше атлетка заявляла, що не вживала заборонених препаратів.

Як повідомляє прес-аташе Федерації бобслею Росії Анна Макарова, Сергєєва відмовилася розкривати пробу «Б» та покинула олімпійське селище.

Це вже четвертий випадок допінгу на нинішніх зимових Олімпійських іграх і другий серед російських спортсменів.

Командий залік: Україна втратила ще позиції

На першому місці залишається збірна Норвегії, яка має у своєму активі 38 нагород (13 золотих, 14 срібних та 11 бронзових). Також у топ-5 Німеччина, Канада, США та Нідерланди.

Збірна України стала 21-ою. За «синьо-жовтих» здобув одну золоту нагороду Олександр Абраменко.

За кого вболівати 25 лютого?

О 8:15 розпочне свої змагання у мас-старті на 30 кілометрів лижниця Тетяна Антипенко.

Церемонію закриття зимових Олімпійських ігор 2018 можна буде подивитися 25 лютого з 13:00 за київським часом на телеканалі «UA:Перший».