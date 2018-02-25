У Харкові без тепла залишаються 81 багатоквартирний будинок і 5 лікарень – ДСНС

У Харкові без централізованого теплопостачання залишаються 81 багатоквартирний будинок, 5 медичних закладів, 5 дитячих садків і 4 школи. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький.

«Постійно здійснюється моніторинг температури повітря в цих приміщеннях. Наразі вона не нижче 15 градусів тепла. У медичних закладах, в перинатальному центрі та пологовому будинку підтримується температура 25 градусів тепла», – розповів Олег Мельчуцький, який перебуває у Харкові.

За його словами, комунальні служби міста проводять ремонтні роботи з відновлення теплопостачання.

ДСНС розгорнули чотири пункти обігріву на базі загальноосвітніх шкіл для тимчасового розміщення та харчування мешканців навколишніх будинків, та підготували шість 6 мобільних пунктів обігріву.

24 та 25 лютого в результаті поривів труб у чотирьох місцях без опалення

та гарячої води у Харкові лишилися кілька сотень будинків у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

Водночас синоптики попереджали про значне похолодання в більшості областей України. 25 лютого, за даними Укргірометцентру, температура опуститься до 17-22 градусів морозу у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а у південній частині країни та на Закарпатті до 8-13 градусів зі знаком «мінус».

Крім того, на початку тижня очікують до 25 градусів морозу у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.