Посольство Росії у Вашингтоні підловили на шахрайстві з парковкою?

Мешканець Вашингтона поскаржився на посольство Росії у Вашингтоні за буцімто шахрайство з дозволами на тимчасову паркову у місцевий Департамент з питань транспорту і отримав підтвердження своїх здогадок.

Схоже, що посольство Росії отримало дозвіл на паркування на 4 паркувальні місця… і зробило додаткові копії та відхопило цілий квартал. Чи може хтось із цим розібратись?

​Вашингтонець помітив, що частина дозволів на тимчасове паркування поблизу російського посольства у місцях, де традиційно розміщуються авітвки співробітників посольства, є ксерокопіями реальних дозволів, виданих на меншу кількість автівок. Таким чином, як припустив місцевий мешканець, посольство Росії спробувало прихопити додаткові паркувальні місця.

«Схоже, що посольство Росії отримало дозвіл на паркування на 4 паркувальні місця… і зробило додаткові копії та відхопило цілий квартал. Чи може хтось із цим розібратись?» – звернувся користувач через Twitter до міських комунальних служб та мера Вашингтона.

Ви маєте рацію. Ці дозволи розміщено незаконно. Інспектор департаменту транспорту прибрав незаконно розміщені знаки

У столиці США для бронювання тимчасових паркувальних місць необхідно звернутись до комунальної служби із заявою та заплатити за паркувальні місця. Після цього людина отримує електронний документ-дозвіл, який необхідно надрукувати та заздалегідь розмістити на місці парковки.

Судячи з тексту дозволів, розміщених поблизу російського посольства, йшлося про 4 паркувальні місця для відвантаження/завантаження речей.

Наступного дня Департамент транспорту Вашингтона відповів на запит користувача.

«Відповідаємо: Ви маєте рацію. Ці дозволи розміщено незаконно. Інспектор департаменту транспорту прибрав незаконно розміщені знаки», – твітнули користувачу.

У відповідь на офіційну відповідь-твіт користувач жартома попросив комунальників не доповідати про нього… «Владові» – тобто президентові Росії Володимирові Путіну. На що отримав ствердну відповідь.

​Українська служба «Голосу Америки» звернулась до посольства Росії у Вашингтоні із запитом про коментар. На момент публікації статті (27 лютого) відповіді не отримали.

Звинувачення на адресу посольства Росії та ймовірність того, що шахрайство справді сталося, неабияк повеселило деяких користувачів.

«Росія перетворила копіювальні машини на зброю», – кепкує Арік Толер, експерт розслідувального проекту Bellingcat.

Між тим сам вашингтонець публічно пояснив хід думок, який привів його до висновку, що за оборудкою із паркувальними дозволами стояли російські дипломати, хоча власник дозволів на них явно не вказаний.

«Вони постійно бронюють там паркувальні місця, дозволи було розміщено по обидва боки від входу до посольства. Думаю, що з мого боку це припущення, але досить правдоподібне», – заявив вашингтонець.