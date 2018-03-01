Антикорупційний суд: маленька перемога перед великою битвою правок

Створення в Україні Антикорупційного суду – важливого гвинтика судової реформи і вимоги МВФ – зрушило з місця. Верховна Рада в першому читанні підтримала президентський законопроект, відкинувши чотири альтернативних. Проте це – лише початок. Міжнародні та українські експерти мають до тексту кілька серйозних зауважень. Законопроект допрацьовуватиметься вже до другого читання – внести рекомендації Венеційської комісії ще до голосувань профільний комітет відмовився.

Комітет із питань правової політики та правосуддя напередодні першого читання розглянув законопроекти про Антикорупційний суд: один президентський та чотири альтернативних. Менше, ніж 20 хвилин, депутати вирішили: до президентського зауважень немає – можна передавати в зал.

Розгляд у сесійній залі теж не затягнувся – Верховна Рада пішла по скороченій процедурі. Такий поспіх щодо важливого суду викликав критику депутатів.

Президентський законопроект представляв заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов. За його словами, майбутній орган буде постійнодіючим спеціалізованим судом, який зосереджуватиметься на корупційних злочинах.

Цей суд розглядатиме віднесені до його відома справи як суд першої та апеляційної інстанції

«Цей суд розглядатиме віднесені до його відома справи як суд першої та апеляційної інстанції. Судді суду призначаються за конкурсом. Пропонується утворити при ВККС (Вищій кваліфікаційній комісії суддів – ред.) Раду міжнародних експертів із семи членів на підставі пропозицій міжнародних організацій», – сказав Філатов.

Що не так із президентським законопроектом?

І хоч Філатов цього не озвучив, проте президентський законопроект поки зберігає всі ті ризики, про які говорила Венеційська комісія та українські експерти:

– незалежні міжнародні експерти не мають права вето для сумнівних кандидатів у судді;

– Антикорупційний суд повинен буде завалений справами Національної поліції та Державного бюро розслідувань, що завадить зосередитись на корупції;

– нереалістичні вимоги до кандидатів у судді.

Альтернативний законопроект депутата від «Самопомочі» Олени Сотник якраз враховував ці зауваження, базуючись на президентській версії.

Ще один альтернативний варіант, члена комітету з питань правової політики та правосуддя Валерія Писаренка, передбачав створення Вищого спеціалізованого суду, а не надзвичайного, як рекомендують експерти. Інша версія того ж законопроекту.

Представлена депутатом від «Батьківщини» Ігорем Луценком, могла би надати міжнародним експертам ширші повноваження.

А чим відрізнявся від президентського тексту законопроект, запропонований депутатом від БПП Сергієм Капліним, сесійна зала так і не почула.

Що змінять до другого читання?

Зрештою, за альтернативні тексти навіть не голосували – є конституційна норма, що лише поданий президентом законопроект може утворювати нові суди.

Отже, як такої інтриги, чи пройде варіант Петра Порошенка перше читання, не було. Справжня битва за Антикорупційний суд тепер розпочнеться у парламенті, де текст допрацьовуватиметься до другого читання.

«Я думаю, що правок буде дуже багато, але ключових критеріїв п’ять: відбору цих суддів; створення Громадської ради міжнародних експертів; створення суду по термінах; мінімальної кількості суддів, щоби він запрацював, та підслідності. Всі ці зміни будуть вноситись. Тому, я думаю, той законопроект, який подавав президент – це ще поки чернетка», – сказав депутат від БПП Мустафа Найєм.

Щоправда, наближений до Порошенка лідер фракції БПП Артур Герасимов дав зрозуміти, що попереду можуть бути тривалі дискусії.

«Наразі ми очікуємо на професійну дискусію в комітеті. Для того, щоби, якщо є професійні, фахові, а не політичні чи псевдополітичні думки відносно цього законопроекту, ми ухвалили його в другому читанні», – сказав Герасимов.

І під час пре-конференції 28 лютого Петро Порошенко повторив свою позицію: він вдячний МВФ за програму співпраці та кредити, проте беззаперечно виконувати усі вимоги – не налаштований.

«Парламент може ухвалити будь-які зміни до другого читання, це виключно компетенція парламенту, – сказав він, – І як президент суверенної держави я ніколи не дозволяв, і зараз не дозволю, щоби нам хтось щось диктував. Це все є предметом компромісу».

Саме щодо питання вето міжнародних експертів для сумнівних кандидатів у судді Порошенко налаштований твердо, і це єдине, в чому він не готовий домовлятись, сказав Найєм.

Що фракції хочуть, і як домовлятимуться?

Друга за розміром фракція «Народний фронт» налаштована врахувати до другого читання рекомендації Венеційської комісії. Принаймні, на словах лідер фракції Максим Бурбак готовий дописувати президентський законопроект.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, чия фракція дала голоси майже у повному складі, хоче до другого читання вивести майбутній Антикорупційний суд з-під впливу президента.

«Самопоміч» наполягає, що до другого читання потрібно надати Антикорупційному суду незалежне фінансування, щоби він працював незаангажовано.

Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, хоч і заявив, що не підтримує всі президентські законопроекти в рамках судової реформи, проте майже вся його фракція в потрібний момент дала голоси. Особливих зауважень щодо правок він не озвучував.

А «Опозиційний блок» та його ідейні сателіти у Верховній Раді майже не дали голосів за президентський законопроект про Антикорупційний суд. Вони пояснюють це тим, що з корупцією треба боротись, долаючи її причини, а не створюючи Антикорупційний суд.

Захід чекає на Антикорупційний суд

Тим часом, ключовий фінансовий донор України, Міжнародний валютний фонд, все ще чекає від України створення Антикорупційного суду. Цей новий орган, а також перегляд тарифної сітки – дві вимоги, без яких Україна не отримає наступного траншу МВФ.

А на це «нанизані» й інші транші. Скажімо, в ЄС вже заявили, що виділять Києву мільярд євро кредиту, якщо співпраця з МВФ зрушить із мертвої точки.