​Обвинувачені в скоєнні терактів у Дніпрі, яких судили понад 5 років, визнали провину, але свідчити проти себе відмовились

Дніпро – Суд у Дніпрі присудив 12 років ув’язнення обвинуваченим у скоєнні терактів у кількох містах України двом дніпрянам – політологу Віктору Сукачову та його товаришеві Віталієві Федоряку. Чоловіки провели в слідчому ізоляторі понад п’ять з половиною років, весь цей час тривав суд. Тепер, згідно із «законом Савченко», судді перерахували термін ув’язнення і вийшло, що обвинувачені вже цієї осені вийдуть на волю. Обвинувачені на суді визнали свою провину, хоча до того упродовж кількох років наполягали на невинуватості, і погодились з вердиктом. Чому вирок суду виявився таким і чи справді обвинувачені почуваються винними?

27 квітня 2012 року, за два місяці до Євро-2012. Дніпро. Чотири вибухи на центральному проспекті міста. Паніка й страх. Вибухівка закладена в бетонні урни поблизу трамвайних зупинок, де посеред білого дня зазвичай багато людей. Від осколків постраждало понад 30 містян, дехто серйозно, одному чоловікові відірвало руку.

Вибухи задля вимагання грошей

Вже за місяць правоохоронні органи заявили: винуватців затримали. Ними виявились дніпровський політолог Віктор Сукачов і його знайомі Віталій Федоряк, Дмитро Рева, Лев Просвірнін. За офіційною версією, мотив був корисливий: як сказали силовики, чоловіки вимагали 3,5 мільйона доларів США від держави.

До обвинувачень у скоєнні теракту в Дніпрі додались обвинувачення в здійсненні вибухів в інших містах у попередні роки – у Харкові, біля консультативної поліклініки, та в Запоріжжі, у супермаркеті, а також у причетності до інциденту в Дніпрі за півроку до вибухів – тоді від нічного вибуху урни біля центрального універмагу загинув бізнесмен.

А втім, уже через два роки, після Революції Гідності й утечі Віктора Януковича, двох із чотирьох підсудних – Дмитра Реву та Льва Просвірніна – звільнили, визнавши невинними. Двоє, що лишились у СІЗО, свою провину спершу частково визнавали, потім заявляли про невинуватість.

Резонансна справа і останній суд без розголосу

І ось нарешті, після п’яти років судової тяганини – розв’язка. Останнє засідання суду в справі, яка набула такого резонансу не тільки в Україні, а й за її межами, відбувається тихо й без розголосу. Представників ЗМІ жодна зі сторін не запросила.

Тільки за кілька днів з єдиного реєстру судових рішень журналісти дізнались: обох підсудних визнали винними й присудили їм по 12 років в’язниці. У вироку суду йдеться про те, що вибухи чоловіки здійснювали «з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на прийняття рішень і вчинення дій органами державної влади, посадовими особами цих органів по задоволенню вимог щодо виплати їм грошових коштів».

У рішенні суду також вказується, що вибухові пристрої фігуранти майстрували в домашніх умовах за інструкціями з Інтернету з хімічних речовин, які купували в звичайних торговельних точках.

Прокуратура клопотала про ув’язнення їх на 15 років, суд дав на три роки менше, однак насправді покарання буде ще м’якшим – завдяки «закону Савченко», який діяв у період, доки підсудні перебували в ізоляторі.

Визнали провину, але…

На останньому судовому засіданні, розповідає адвокат Віктора Сукачова Євген Новоженін, обоє підсудних під запис визнали свою провину і погодились з вироком, однак, свідчити проти себе, скориставшись конституційним правом, відмовились. На апеляцію сторона захисту подавати не збирається. Справа надто затягнулась, аби пускати її ще «на одне коло», визнає адвокат, і сподівається, що судове рішення – остаточне.

Ще півтора року слухати цю справу ні в кого вже не було сил. Усі, зокрема потерпілі, втратили інтерес до справи, люди перестали ходити на суд

«Вони обоє офіційно, під запис, на останньому засіданні визнали провину. Але свідчення давати відмовились, на основі 63-ої статті Конституції. Спочатку вони визнавали провину, потім не визнавали, тепер визнали, але без будь-яких коментарів. Скажімо так, якщо юридично, формально – то так, вони визнали. Але чому вони пішли на цей крок – ще півтора року слухати цю справу ні в кого вже не було сил. Усі, зокрема, потерпілі втратили інтерес до справи, люди перестали ходити на суд. Навіть вдруге, коли їх викликали до суду, люди з Харкова, Запоріжжя, навіть Дніпра вже не приїздили», – сказав у коментарі Радіо Свобода Євген Новоженін.

Родичі засуджених, які на початку судового процесу не відмовлялись від спілкування з пресою, наразі від коментарів утримуються.

Раніше батько Віктора Сукачова, Валерій Сукачов, який був громадським захисником сина, говорив про наміри підсудних звертатись до Європейського суду з прав людини – адже процес тривав рекордно довго. Зараз впевнено каже тільки про те, що на апеляцію подавати не будуть.

Дається 15 днів на оскарження. Апелювати ми не будемо

«Дається 15 днів на оскарження. Апелювати ми не будемо. Це все, що я можу сказати. Без рішення суду вони сиділи майже 6 років, це безпрецедентний випадок. Вони перебували в чотирьох стінах СІЗО. Суд їм перерахував ці роки, за «законом Савченко»… До Європейського суду з прав людини може звертатись сам Віктор, якщо вважатиме це за потрібне», – каже Валерій Сукачов.

Прокуратура вивчає вирок у сто сторінок

Чи оскаржуватиме вирок сторона обвинувачення? У прокуратурі області Радіо Свобода в понеділок повідомили, що це питання вирішує Генеральна прокуратура. До 7 березня, останнього дня подання апеляції, ще є час.

Якщо одна зі сторін подасть на апеляцію і оскаржить рішення суду, справа може піти на ще одне коло

«Звичайно, якщо одна зі сторін подасть на апеляцію і оскаржить рішення суду і воно буде скасоване, справа може піти на ще одне коло», – сказав Радіо Свобода представник обвинувачення Олександр Дахно.

Він також пояснив, чому справа перебувала в суді так довго.

Фактично, суд слухав справу вже двічі

«2014 року судове слідство в справі вже підходило до фіналу, але судом було ухвалене рішення про передання справи до Генпрокуратури для додаткового розслідування. Обвинувачення оскаржило це рішення в апеляційному суді. І справа повернулась на повторний розгляд. Після цього зібрані в справі докази – а це 75 слідчих томів – почали вивчатись заново в повному обсязі. Фактично, суд слухав справу вже двічі», – зауважив представник прокуратури.

Коли вирок набуде чинності, обвинувачених мають переправити зі слідчого ізолятора до місць позбавлення волі. Однак, це відбудеться не раніше, ніж вони ознайомляться з протоколом судового засідання, а це може тривати досить довго.

Віктор Сукачов народився 1978 року. За фахом політолог. У 2005 році захистив дисертацію на тему «Політична довіра як складова капіталу громадянського суспільства». Викладав у вишах Дніпра, працював маркетологом у приватних фірмах.

Віталій Федоряк народився 1978 року, комп’ютерник.