Російські вибори в Криму: без спостерігачів чи з «лояльними» – ранковий ефір Радіо Свобода

У перший клас без іспитів: нові правила прийому до школи. Президент Порошенко закликав міжнародних спостерігачів не їхати на вибори в Крим, Кремль шукає «лояльних». «Проїдають» зарплати: скільки українці заробляють і на що витрачають.

На ці теми говоритимуть ведуча «Ранкової Свободи» Ірина Гнатишин і гості студії: державний експерт директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Володимир Божинський, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фіданян; постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, кримський політолог, доцент Таврійського національного університету імені Вернадського Євгенія Горюнова; провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Лідія Ткаченко та голова Комітету економістів України Андрій Новак.