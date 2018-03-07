Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Березень 2018, Київ 10:52
Новини | Політика

Російські вибори в Криму: без спостерігачів чи з «лояльними» – ранковий ефір Радіо Свобода

У перший клас без іспитів: нові правила прийому до школи. Президент Порошенко закликав міжнародних спостерігачів не їхати на вибори в Крим, Кремль шукає «лояльних». «Проїдають» зарплати: скільки українці заробляють і на що витрачають.

На ці теми говоритимуть ведуча «Ранкової Свободи» Ірина Гнатишин і гості студії: державний експерт директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Володимир Божинський, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фіданян; постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, кримський політолог, доцент Таврійського національного університету імені Вернадського Євгенія Горюнова; провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Лідія Ткаченко та голова Комітету економістів України Андрій Новак.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG