Міжнародний жіночий день: свято краси чи день боротьби – ранковий ефір Радіо Свобода

Російські банки в Україні: кому потрібні, на кого працюють? Як побороти гендерні обмеження, суспільні забобони і відстояти права жінок? Хто перетворює Закарпаття на «нестабільний» регіон?

На ці теми говоритимуть ведуча «Ранкової Свободи» Ірина Гнатишин і гості студії: економіст, фінансист, банкір, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, економіст Євген Олейніков, експерт Економічного дискусійного клубу Геннадій Рябцев; народний депутат Ганна Гопко, керівник «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська, голова Центру соціальних ініціатив «АТОМ» Ольга Шалайська; народний депутат Віктор Балога й експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталя Беліцер.