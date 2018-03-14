У справі Саакашвілі про гроші Курченка Луценко чекає допомоги від Нідерландів – ранковий ефір Радіо Свобода

Українські добровольці – на фронті і в мирному житті.
Російська інтернет-пропаганда під забороною: як це працює.
Чому Генпрокуратура призупинила справу проти Саакашвілі?
На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов, доброволець, захисник Донецького аеропорту, начальник управління патрульної поліції міста Бориспіль Київської області Віталій Горкун, співзасновник ГО «Добровольці», керівник проекту «Служба соціального захисту добровольців ДУК-УДА» Анна Демиденко; заступник Міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, медіаюрист Інституту масової інформації Роман Головенко, політолог Олександр Курбан; адвокат Руслан Чорнолуцький, речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко і політичний експерт В’ячеслав Потапенко.
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