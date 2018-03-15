Нові перепони на шляху створення Державного бюро розслідувань – ранковий ефір Радіо Свобода

Досить паперотворчості: МОЗ скасовує медичні довідки.

«Поправки Лозового», справи Майдану і поховання людей.

Державне бюро розслідувань хочуть зробити ручним.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський, сімейний лікар Ігор Заставний; народний депутат (фракція «Самопоміч») Руслан Сидорович, адвокат, екс-заступник генерального прокурора Олексій Баганець; голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко, адвокат, член конкурсних комісій ДБР Петро Варишко.