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15 Березень 2018, Київ 07:41
Новини | Події

Нові перепони на шляху створення Державного бюро розслідувань – ранковий ефір Радіо Свобода

Досить паперотворчості: МОЗ скасовує медичні довідки.

«Поправки Лозового», справи Майдану і поховання людей.

Державне бюро розслідувань хочуть зробити ручним.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський, сімейний лікар Ігор Заставний; народний депутат (фракція «Самопоміч») Руслан Сидорович, адвокат, екс-заступник генерального прокурора Олексій Баганець; голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко, адвокат, член конкурсних комісій ДБР Петро Варишко.

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