«Укргазвидобування» має понад 250% прибутковості? (Огляд преси)

Газета «День» нагадує, що ринкові ціни регулюють здебільшого попит і пропозиція, а ще – конкуренція. І коли український уряд відмовився від контролю за цінами продовольчої групи товарів, це не призвело особливих протестів і майже не позначилося на купівельній спроможності населення. Адже конкуренція в цій галузі досить висока. Дещо інша ситуація в енергетиці та житлово-комунальному господарстві. Тут громадяни практично не мають вибору, оскільки ціни диктують монополісти. Оптова ціна газу, який державна газодобувна компанія «Укргазвидобування» продає «Нафтогазу України», має більш ніж 250% прибутковості, зазначає видання. Цих коштів було б більш ніж досить, щоб цілий рік безплатно забезпечувати газом українців. Замість цього 60% українських сімей вимушені звертатися за бюджетними субсидіями. Докладніше про жадібність газовиків йдеться в статті «Атака на PSO чи на українців».

А в публікації «Земля «голодує» «День» розповідає про дефіцит на ринку мінеральних добрив і чим влада має намір його заповнити. Газета наголошує, що внесення мінеральних добрив – чи не найголовніший чинник підвищення врожайності сільгоспкультур. Із того, що протягом останніх років український АПК перетнув 60-мільйонний зерновий рубіж, можна було б зробити висновок, що з цим питанням в державі все гаразд, і земля отримує все більше поживи. Однак дані Мінагрополітики свідчать про протилежне. І що урожайність досягають шляхом витискання з землі останніх соків. Про причини розповідає газета «День».

Експерт тижневика «Країна», коментуючи причини бюрократії в Україні, наголошує, що не варто заводити нових людей у застарілу систему. Так само можна вилити кухоль чистої води в болото. Потрібно змінювати правила гри. Адже понад 25 років Україною управляють ті, хто працює не в інтересах держави, переконує експерт. Він вважає, що необхідно змінити виборче законодавство. Адже немає жодного прикладу в історії, коли сучасні держави побудували на загальному виборчому праві. У США спочатку право обирати мали тільки ті, хто володів п’ятьма акрами землі. Право бути обраним – якщо особі належить 50 акрів. Тому і в Україні право голосу повинно бути в тих, хто сплачує податки, виконує громадянські обов’язки, переконує тижневик.

Газета «Голос України» інформує, що відповідно до закону, школярі, які проживають на забрудненій радіацією території (загалом – це стосується вісьмох областей), мають право на безоплатне харчування у навчальних закладах. Проте, щороку через невчасно подані документи, невчасно проведені тендерні процедури закупівлі продуктів, судові розборки постачальників, діти по кілька місяців не отримують належного харчування у школах. Про те, чи вирішить урядова монетизація проблему харчування дітей на забрудненій радіацією території, розповідає парламентська газета.