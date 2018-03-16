Підготовка військового перевороту і терактів: у чому звинувачують Савченко? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Росія загрожує НАТО, альянс готовий відповісти.

Надія Савченко: від героя до терориста.

Кадровий день: як у Раді ділили портфелі.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров, декан історичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця) Юрій Теміров; народний депутат (фракція «Народний фронт») Юрій Береза, політтехнолог Анатолій Луценко; народний депутат (фракція «Блок Петра Порошенка») Валерій Карпунцов, народний депутат (фракція «Самопоміч») Лев Підлесецький і політолог Олексій Якубін.