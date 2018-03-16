Росія зробила велику ставку на Савченко (огляд преси)

Газета «Україна молода» коментує звинувачення Надії Савченко в підготовці теракту в парламенті. Видання нагадує, що ще у 2016 році Надія Савченко очолила рейтинг найбільших політичних розчарувань. Якщо у травні, коли вона тріумфально повернулася з російської в’язниці, її вважали серйозним конкурентом Петру Порошенку, то під кінець року, через неоднозначні заяви та кроки самої Надії Савченко, захоплення нею змінилося розгубленням і розчаруванням. Газета пише, що Росія, відпускаючи Савченко, справді зробила на неї велику ставку як на своєрідного «миротворця» і ретранслятора своїх ініціатив. Не треба скидати з рахунків і психологічний фактор, а саме – схильність і Володимира Рубана, і Надії Савченко до авантюрних вчинків та їхні величезні амбіції. Для Надії Савченко війна – це взагалі спосіб життя, і, схоже, вона за ним скучила, припускають експерти газети. Стаття називається «Від Наді до Гаді».

«Газета по-українськи» пише, що на наступних президентських виборах українці голосуватимуть за «менше зло». Тобто підтримають того, хто буде найменше асоціюватися з Росією і корупцією. Чинний президент це розуміє, переконує експерти видання. На його думку Петро Порошенко має шанс на перемогу. Варто згадати позиції Леоніда Кучми перед переобранням на другий термін. Вони були не найкращі. Але він виграв – завдяки грамотній роботі з опонентами й добре продуманій піар-кампанії. Видання припускає, що до другого туру Порошенко вийде з Юлією Тимошенко. Однак, можливість туди потрапити є і у лідера «Опозиційного блоку» Юрія Бойка. Він, на думку експертів, має хороші шанси об’єднати своїх виборців ідеєю примирення з Росією.

«Трамп позбавляється людей, пов’язаних із Росією», – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» коментує звільнення з посади держсекретаря США Рекса Тіллерсона. Його відставку Дональд Трамп пояснив розбіжностями у питаннях закордонної політики. Однак, як пише видання, серед причин є й та, що Трамп і Тіллерсон контактували з російськими представниками. Москва намагалася нав’язати їм свої інтереси. Це стало предметом скандалу й розслідування. Тепер Дональд Трамп намагатиметься уникати людей, пов’язаних із Росією. Йому потрібно реабілітуватися, переконує газета.

Газета «Голос України» пише, що незважаючи на чітку позицію більшості країн світової спільноти щодо окупації Криму, президент Росії Володимир Путін днями таки відвідав Крим. Цей візит засудили європейські політики. Видання стверджує, що завдяки чіткій позиції української влади і підтримці союзників кримська спецоперація, якою так вихвалявся Путін перед росіянами, перетворилася на фарс. Півострів уперто дрейфує у бік рідного українського берега, переконує «Голос України.