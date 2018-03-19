Уряд пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції.

Законопроект №8158 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Як йдеться у пояснювальній записці, з метою залучення до організації управління держпідприємствами європейських фахівців законопроектом пропонується виключити іноземців нерезидентів, які претендують на посади керівника і заступника керівника, голови та члена наглядової ради деяких юридичних осіб, із числа осіб, на яких поширюються вимоги закону про протидію корупції.

Документом пропонується уточнити, що закон поширюється на керівників та заступників керівників, голову та членів наглядової ради (крім іноземців нерезидентів), виконавчого органу, одноосібний виконавчий орган юридичних осіб, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків, а також осіб, які входять до складу наглядової ради держорганізації, що має на меті одержання прибутку.

Нині відповідний пункт статті 3, яку пропонують змінити, передбачає, що закон про запобігання корупції поширюється на посадових осіб юридичних осіб публічного права, осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку.

Закон про запобігання корупції, серед іншого, встановлює обов’язок подання е-декларацій для певних категорій осіб.