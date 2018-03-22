Українізація відбувається завдяки Путіну й війні (огляд преси)

«Українізація відбувається завдяки Путіну й війні» – у статті під таким заголовком тижневик «Країна» пише, що українці стають політично зрілішими. Хоча і голосують у переважній більшості серцем. Приклад – Олег Ляшко. Всі розуміють, що це – шоумен, переконує видання. Але люди хочуть дивитися таке шоу. Про це ж свідчать рейтинги Святослава Вакарчука чи Володимира Зеленського. Це – брак політичної культури громадян. Як наслідок – партії в Україні живуть і працюють від виборів до виборів, а не 10-річними програмами, наголошує експерт тижневика.

Кабінет міністрів зупинив дію Програми економічного співробітництва України і Росії до 2020 року, яка існувала з 2011-го. Газета «Сегодня» розбиралася, як це може позначитися на українській економіці. Експерти видання вважають, що програма стосувалася виключно держспівробітництва в економіці, а приватний бізнес не зачіпала. При цьому багато положень документа, наприклад, співпраця у військово-промисловій сфері, і так припинилися ще в 2014-му зі зрозумілих причин. Тому ефект від розриву економічних відносин не буде масштабним. Однак, можуть виникнути проблеми, яких зараз в українській економіці немає. Про них докладніше розповідає газета «Сегодня».

Про важливість Сил спеціальних операцій ЗСУ йдеться давно. І, як наголошує газета «День», на сьогодні в Україні вже можна говорити про утворення цієї структури, хоча її формування ще не закінчено. Про головні завдання Сил спецоперацій і що вони мають спільного з аналогічними структурами Північноатлантичного альянсу йдеться в матеріалі «Більше сумісності з НАТО».

Звичайні люди зможуть оголосити себе банкрутами, якщо сума їхнього боргу перевищить 100 мінімальних зарплат, тобто майже 372 тисячі гривень. Про це йдеться в Кодексі про процедури банкрутства, ухваленому Верховною Радою. Експерти газети «Сегодня» зазначають, що така норма відповідає світовій практиці, але оскільки запроваджується в Україні вперше, сам документ потребує доопрацювання. Загалом експерти схвалюють розширення норми банкрутства на фізичних осіб, але побоюються, що після її вступу в силу почнеться хвиля фіктивних банкрутств, причому за боргами на великі суми. Про це йдеться в статті «Як українцю законно стати банкрутом».